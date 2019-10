Comunicato Stampa: Conferenza stampa di presentazione della XVII edizione del Fiabaday

Roma – Il giorno 3 ottobre 2019, alle ore 11.00, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in Via Santa Maria in Via n.37, si terrà la conferenza stampa di presentazione del FIABADAY – Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche.

Interverranno la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, il Vice Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Giovanni Carlo Cancelleri, la Sottosegretaria di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Francesca Puglisi, il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Roberto Chieppa, la componente della XII Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati Fabiola Bologna, il Disability Manager di Roma Capitale Andrea Venuto e il Presidente di FIABA Onlus Giuseppe Trieste. Modera il giornalista e conduttore televisivo Michele Cucuzza.

Il FIABADAY – Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche, che si terrà domenica 6 ottobre 2019 a Roma, in piazza Colonna, è organizzato da FIABA in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. La manifestazione ha ricevuto il patrocinio di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Ministero della Giustizia, Ministero della Difesa, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Regione Lazio, Roma Capitale, Responsabilità Sociale Rai e Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati.

La “Giornata Nazionale FIABADAY per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche” si celebrerà il prossimo 6 ottobre 2019 a Roma a Palazzo Chigi (piazza Colonna, 370). Come nelle precedenti edizioni, dalle ore 9.00 alle 13.30, la sede del Governo italiano aprirà le porte alle visite guidate nelle sale interne del Palazzo a gruppi di persone con disabilità e loro accompagnatori, previa prenotazione delle visite attraverso l’indirizzo e-mail eventi@fiaba.org oppure telefonando al n. 06 43400800. I visitatori saranno accolti dai funzionari di Palazzo Chigi e dallo staff di FIABA Onlus mentre a piazza Colonna, fino alle ore 19.00, si terranno spettacoli e dibattiti per grandi e bambini.

Il FIABADAY proseguirà nel mese di ottobre con eventi organizzati su tutto il territorio nazionale dai nostri partner sottoscrittori di Protocollo d’intesa e dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, attraverso i quali saranno effettuate visite in numerosi porti italiani.