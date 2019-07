Roma – “A causa delle previsioni meteorologiche avverse, il concerto di Steve Gadd in programma a Roma oggi 15 luglio alle ore 21 alla Casa del Jazz e’ stato spostato alle ore 22 nella sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica. Coloro che desiderano chiedere il rimborso possono farlo entro il 21 luglio compreso”. Cosi’, in una nota, l’ufficio stampa di Musica per Roma.