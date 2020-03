Concerto “Sulle rive del blues” sabato 14 marzo al Vitala Festival

Sabato 14 marzo 2020 alle 18.00, la rassegna filantropica e musicale Vitala Festival ospita sul palco del Teatro San Genesio un viaggio tra i grandi classici della Musica Soul e Blues tra aneddoti, citazioni e i più famosi brani Di Marvin Gaye, Stevie Wonder, Ray Charles, Otis Redding e molti degli interpreti che hanno scritto pagine memorabili della musica del ventesimo secolo. Un concerto e spettacolo presentato da un trio di eccezione composto da Fulvio Tomaino, Davide Pistoni e Luca Casagrande.

Fulvio Tomaino (voce) cantante, insegnante e produttore discografico, negli anni collabora sul palco ed in trasmissioni televisive RAI con molti artisti; cantante solista e performer live per emittenti radio, registra molti brani per le principali etichette del settore mondiale; dal 2018 con l’etichetta discografica e società di management musicale LA VOCE, affianca le accademie omonime producendo e promuovendo gli artisti; da Luglio del 2018 a Giugno 2019 è produttore artistico di Renza Castelli, cantante finalista della dodicesima edizione di X FACTOR. A Settembre del 2018 è produttore artistico e manager di Martina Attili cantante finalista della dodicesima edizione di X FACTOR, che consegue il disco d’oro, e successivamente il disco di platino con il suo disco d’esordio “Cherofobia”.

Davide Pistoni (piano e voce) figlio d’arte e enfant prodige del teatro italiano debutta all’età di 5 anni recitando a fianco dei suoi genitori. (Fellini, Macario, S. Leone). Dal 1978 si dedica alla carriera musicale vantando nel suo curriculum le collaborazioni con i più grandi musicisti e attori italiani da Claudio Baglioni a Zucchero Fornaciari, da José Carreras a Paola Cortellesi, passando attraverso nomi come Giancarlo Giannini, Carlo Verdone, Renato Greco, Andrea Morricone e molti altri artisti di grande calibro. Davide Pistoni è pianista solista, cantante, arrangiatore, consulente musicale oltre che collaboratore di gruppi di gospel e spiritual.

Luca Casagrande (chitarra) vincitore del premio “best acoustic guitar player” al NAMM di Los Angeles nel 2003, vanta numerose collaborazioni musicali con artisti italiani e stranieri; per anni lavora in rai con Max Giusti nello show Supermax Radio 2 dove suona con i massimi artisti italiani da Lucio Dalla, Fiorella Mannoia, Francesco De Gregori a molti altri e anche con artisti stranieri del calibro di James Taylor.

Il Vitala Festival, organizzato da Fabiana De Rose in collaborazione con il Teatro San Genesio, è una rassegna di natura filantropica, all’ottava edizione, con lo scopo di promuovere e sostenere musicisti, cantanti, artisti del settore musicale e delle arti visive, di tutte le nazionalità e provenienze, presentando un calendario articolato e variegato per genere e composizione dei gruppi musicali ospitati.

Ringraziamo gli artisti, i collaboratori, i nostri sostenitori e il pubblico che segue la rassegna per il rinnovato interesse in questa nuova edizione del festival e vi aspettiamo numerosi in Teatro!

INGRESSO CONCERTO: Intero 15€ (include aperitivo); Ridotto 13€ (studenti).

Info/prenotazioni: 347-8248661 ; wonderwallenter@gmail.com Si consiglia la prenotazione.

