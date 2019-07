Coni e Regione a rassegna cinematografica Anec

Roma – Per il secondo anno consecutivo il CONI Lazio e’ protagonista all’interno della rassegna cinematografica estiva dell’ANEC, quest’anno trasferitasi da piazza Vittorio al Parco Talenti, con una serie di attivita’ sportive nell’ambito del progetto “Coni e Regione, Compagni di Sport”. Come nel 2018, anche quest’anno e’ stato allestito un villaggio sportivo che nei week end, grazie anche al contributo operativo di Federazioni, Enti di Promozione Sportiva e associazioni sportive del territorio, sara’ a disposizione dei cittadini per tutta la durata della manifestazione. Lo scorso week end e’ stato il primo della programmazione che si concludera’ a fine luglio, con decine di differenti discipline sportive proposte nello spazio adiacente l’arena cinematografica. Ed e’ stato un fine settimana apprezzato dai cittadini considerate le centinaia di persone, soprattutto giovani, che per tutte e tre le sere hanno giocato a tennis tavolo, football americano, pallacanestro, pallavolo, scacchi e lacrosse, lo sport praticato dagli indiani d’America. Ieri sera, alla presenza delle istituzioni locali e regionali, c’e’ stata l’inaugurazione del corner sportivo del CONI Lazio. Piera Bernaschi, Presidente dell’ANEC Lazio: “Grazie all’impegno del CONI Lazio e delle associazioni sportive del territorio, per tutto il periodo di apertura dell’evento cinematografico ci saranno strutture e tecnici qualificati che assisteranno appassionati e non di sport, affinche’ trovino qui l’euforia e il divertimento che solo lo sport sa trasmettere”. “Nel nostro Municipio- Giovanni Caudo, presidente Municipio III- grazie alla collaborazione con l’Anec Lazio e il CONI Lazio, siamo riusciti ad ospitare questa storica arena che per anni era a piazza Vittorio. Il parco e’ un luogo strepitoso e all’Anec, nei primi contatti che abbiamo avuto, avevamo detto che volevamo ospitare l’arena cinematografica ma anche altro per far vivere ai cittadini il parco a 360 gradi. Grazie alla disponibilita’ del CONI Lazio siamo riusciti a centrare questo obiettivo e i romani hanno la possibilita’ di trascorrere un’estate all’insegna dello sport e del divertimento in questo splendido parco rinato”.

“Bisogna ridare vitalita’- spiega Antonio Aurigemma, Consigliere Regione Lazio- a questo quartiere e dopo anni di lavoro per avere questo parco di nuovo aperto alla cittadinanza ci stiamo riuscendo tutti insieme. Lo sport e’ una delle poche tematiche che unisce tutti e quindi un plauso a Riccardo Viola per questa iniziativa che consente soprattutto ai giovani del quartiere di viverlo appieno per tutta l’estate”. “Ci crediamo tutti a questo progetto- Roberto Tavani, segreteria del Presidente della Regione Lazio- lo sport in questo modo ci aiuta a riappropriarci di una parte del territorio e di viverla nel modo piu’ bello. Continueremo su questa strada anche l’anno prossimo e se possibile rafforzeremo l’azione anche in questi mesi estivi, perche’ grazie all’interazione del prezioso tessuto sportivo del territorio della regione possiamo davvero migliorare la qualita’ della vita dei cittadini”. Riccardo Viola, Presidente CONI Lazio: “Questo e’ l’ennesimo appuntamento di un progetto semplice quanto bello, che ha come obiettivo quello di riappropriarsi di quei luoghi deputati allo sport come le piazze e i parchi. Un obiettivo che stiamo centrando da tre anni, vista la grande risposta del territorio. Mi auguro che ci possa essere sempre di piu’ sinergia tra noi e le istituzioni perche’ lo sport e’ uno strumento molto efficace per trasmettere valori sani di cui la nostra societa’ ha sempre piu’ bisogno”.