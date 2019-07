Coni e Regione: da Roma a Cassino weekend rassegna cinematografica

Roma – A Roma si concludono i week-end di sport, inseriti sempre nel progetto “Coni e Regione, Compagni di Sport”, organizzati all’interno della rassegna cinematografica estiva “Cine Village Talenti” promossa dall’Anec. Nei precedenti tre week-end di sport, sono state oltre 3000 le persone che hanno praticato una o piu’ discipline sportive presenti nell’area allestita dal Coni Lazio. E da domani, fino a mercoledi’, si prevede il tutto esaurito anche grazie alla presenza della parete di arrampicata sportiva. Una novita’ assoluta che, in via eccezionale, sara’ a disposizione dei cittadini fino a mercoledi’ 31 luglio quando sara’ proiettato il film Premio Oscar nella sezione documentati “Free Solo”, che narra dell’unica persona al mondo capace di scalare in solitaria la formazione rocciosa El Capitan negli Stati Uniti. Oltre all’arrampicata, saranno presenti le postazioni di tennis tavolo e scacchi, praticabili dalle 19.30 alle 24. Sabato 27 alle 20 inaugurazione ufficiale della parete con il presidente CONI Lazio Riccardo Viola e i rappresentanti di Agis, Anec e del Municipio III. A Cassino domani 26 luglio il Coni Lazio organizzera’ il “Momento Emozionale” all’interno della “Sport Week”, la settimana di sport promossa dall’amministrazione comunale. Nella centrale Piazza Labriola, saranno allestite strutture per praticare gratuitamente canottaggio, scherma e arti marziali, con i tecnici delle rispettive federazioni che saranno a disposizione dei cittadini dalle 18 alle 22. Alle 19, inoltre, il presidente Riccardo Viola presenziera’ al momento istituzionale insieme alle autorita’ locali e della Regione Lazio.