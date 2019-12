Contemporaneamente Roma, gli eventi fino a lunedì

Roma – Per il 56esimo Festival nuova consonanza, il festival multiforme con appuntamenti quasi tutti improntati all’interazione tra musica e fatti visivi o testuali a cura dell’Associazione Nuova Consonanza, ecco riportati nella nota di Ze’tema i prossimi appuntamenti fino a lunedi’. 21 dicembre Ore 19 Presentazione del libro Giuseppe Scotese: Scritti musicali a cura di Giovanni D’Alo’ e Silvia D’Augello presso il Mattatoio.

Ore 21 concerto dei finalisti al concorso internazionale di composizione Franco Evangelisti presso il Mattatoio TEATRI DI VETRO OSCILLAZIONI Festival teatrale al Teatro India a cura dell’Associazione Triangolo Scaleno 21 dicembre Ore 18.30 L’alieno. Dialogo sul monologo #3 di Massimo Donati/NDN Ore 20 Les Miserables #1Carlo Massari/C&C Company Ore 21 I broke the ice and saw the eclipse di Giovanna Velardi Ore 22 Un chant d’amour di Teatro Rebis 22 dicembre Ore 17.30 laboratorio performativo To act/ to do/ to performer di Opera Bianco Ore 18.30 FF di Giuseppe Vincent Giampino Ore 19.30 Sisters di Carlo Massari/C&C Company Ore 20.30 Inuition 1 di Riccardo Guratti.

Prosegue la nota con il programma di Contemporaneamente Roma 2019: TREND NUOVE FRONTIERE DELLA SCENA BRITANNICA Rassegna a cura del Teatro Belli di Antonio Salines srl che porta alla ribalta i lavori di attori e registi affermati affiancati da quelli di giovani ed esordienti della drammaturgia contemporanea inglese.

21 dicembre Ore 21 4.48 Psichosys di Sarah Kane con la regia di Enrico Frattaroli MUSICA TEATRO DANZA: CONTEMPORANEE FUSIONI Appuntamenti musicali e teatrali con la manifestazione a cura di Opera in Roma. 21 e 22 dicembre Ore 21 TransMater, l’Archetipo della Compagnia Ottavo Gruppo al Teatro Nino Manfredi 22 dicembre Ore 18.30 concerto Contemporary Christmas con musiche della tradizione contemporanea europea e americana diretto da Stefano Vasselli presso la Chiesa di San Paolo entro le Mura AEDES L’Associazione Medart presentera’ a Parco Labia l’installazione realizzata dall’artista Luis Gomez grazie alla collaborazione dei cittadini: un’opera di sei Totem dove il visitatore potra’ sentirsi in equilibrio tra arte, natura e spiritualita’.

La presentazione sara’ gratuita. 22 dicembre Ore 16 presentazione dell’installazione presso Parco Labia Ultimi appuntamenti con l’Associazione Filosofia in movimento Fino al 23 dicembre Dalle ore 11 alle 18 (su prenotazione) | esposizione gratuita dei manifesti di poesia visiva realizzati da Lamberto Pignotti presso la Galleria Contact artecontemporanea 23 dicembre Ore 18 In occasione della chiusura della manifestazione la curatrice d’arte Gaia Bobo’, il professor Antonio Cecere, Marco Contini della casa editrice Kappabit e l’artista Lamberto Pignotti interverranno in una tavola rotonda aperta al pubblico organizzata all’interno della Galleria Contact.