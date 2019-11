Continua il progetto culturale del quartiere Eur-Ferratella con Daniele Mencarelli

Il progetto di rivitalizzazione culturale del quartiere Eur-Ferratella, nato dalla collaborazione tra Marco Guerra della libreria Pagina 348, Padre Mario Pangallo della Parrocchia Spirito Santo alla Ferratella e Giorgio Anselmo, Presidente del Comitato di Quartiere Eur-Ferratella, giunge al suo terzo evento.

L’incontro, svoltosi sabato 9 novembre nel teatro della Parrocchia, ha avuto come protagonista l’autore Daniele Mencarelli. Insieme a Marco Guerra, Mencarelli ha presentato la sua nuova raccolta di poesie “Tempo circolare” (Italic Pequod) e il libro “La casa degli sguardi” (Mondadori), giunto alla settima ristampa, con il quale l’autore ha vinto prestigiosi premi come il Premio Volponi, il Premio Opera prima Severino Cesari e il Premio John Fante opera prima.

Lo scopo del progetto è quello di creare, ripartendo dai bisogni primari dell’essere umano, un luogo condiviso in cui relazionarsi sui temi cari ai propri luoghi e alle proprie necessità, che non sono quasi mai solo fisiche.

Creare una rete di cittadinanza inclusiva e condivisa, in cui la cultura diventi lo strumento privilegiato per stimolare la fantasia, la creatività e la curiosità, aiuta a dare consapevolezza al cammino verso la ricerca del proprio Sé, spesso caustica e vissuta in solitudine.

Elena Martinelli