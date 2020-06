Continuano a giugno le uscite su Prime Video dei film della GA&A Productions

Nuovi titoli prodotti e distribuiti dalla GA&A Productions di Gioia Avvantaggiato in uscita su Prime Video. Generi e titoli variegati e per tutti i gusti, che spaziano dal documentario sportivo alla commedia, dal lungometraggio di avventura alla commedia romantica. Un ampio ventaglio di scelte che continuerà per tutto il mese di giugno con altre uscite.

Domenica 7 giugno, “Tomboy – trucco d’amore”, lungometraggio realizzato per la tv statunitense con la regia del fotografo-cult della street photography, Lee Friedlander. Il film, interpretato da Makenzie Vega, Sal Stowers, Tom Maden e Greg Perrow racconta la storia di Tori, personificazione del maschiaccio (Tomboy): guarda partite di football e basket alla TV, allena, con l’amico Adam, una squadra di baseball di bambini ed è una colonna portante dell’agenzia di pubblicità in cui lavora. Non ama truccarsi e vestirsi alla moda, odia addirittura portare scarpe con tacchi alti. Quando scopre che il collega Brian, il ragazzo dei suoi sogni, ama la femminilità in tutte le sue manifestazioni, decide di cambiare comportamento e look…

Lunedì 8 giugno protagonista del documentario “Pantani”, diretto dall’inglese James Erskine, è l’eroe sportivo di tante scalate ed epiche vittorie, Marco Pantani, trovato morto in circostanze misteriose a meno di sei anni di distanza dalla vittoria del Tour de France. La tragica storia di come un giovane ciclista sia rimasto intrappolato nella criminalità organizzata dello sport professionistico in un documento ricco di filmati di repertorio, interviste e testimonianze di familiari e amici del campione.

Dal 9 giugno sarà disponibile “Il ragazzo e il grande elefante”, film avventuroso diretto da Richard Boddington, con Elizabeth Hurley e Sam Ashe Arnold, la storia del tredicenne Phoenix che, dopo la morte improvvisa dei genitori, viene affidato alla zia, che vive in Africa con il marito. Il giovane rimane subito affascinato dalla natura selvaggia africana e, durante un safari, si perde nelle immense distese del luogo, imbattendosi in un elefante intrappolato in una rete piazzata da trafficanti di avorio e lo libera. Phoenix e Indlovu, che significa l’inarrestabile in lingua zulu, diventano subito amici.

Il 14 giugno i sentimenti sono al centro di “Un romantico blackout”, diretto da Bradford May con Mischa Barton, Sean Faris e Markie Post. A causa di un blackout che lascia al buio tutta la città, Matthew e Rebecca iniziano a disintossicarsi dalla loro ossessione per la tecnologia e i social media, credendo che questo sia sufficiente a riportare sulla retta via la loro vita di coppia.

Da 29 anni nel panorama cinematografico e televisivo internazionale, la GA&A Productions combina l’attività di produzione e distribuzione su scala nazionale ed estera. Specializzata nel factual, spazia tra i tanti topic dell’attualità, della storia e delle scienze, dal current affair all’entertainment, dalle produzioni seriali al documentario di creazione per la sala. Tra i film prodotti con partner stranieri: “LEONARDO: L’UOMO CHE SALVÒ LA SCIENZA” per Thirteen Productions/WNET, France 5/Program 33, SBS; per emittenti italiane “WORKTROTTER” (12 x 30’) per RAI 4.

