Roma – ‘Corri per la Befana – Trofeo NSL Radio Tv canale 74’, sta per arrivare. Giunta alla 27^ edizione la storica manifestazione dell’Epifania organizzata dal Roma Road Runners Club, il prossimo 6 Gennaio taglierà il traguardo delle 27 edizioni.

Oltre alle tradizionali prove, competitiva e non, sui 10 km, confermata anche quest’anno la “Befana Happy Run” 3 km aperta a tutti, di corsa o a passo libero, che prenderà il via poco prima della partenza della 10 km.

Il ritrovo è previsto alle 8.30 di Domenica 6 Gennaio all’impianto sportivo dell’Oratorio di San Policarpo (Parco degli Acquedotti), in Piazza Aruleno Celio Sabino, 50 a Roma.

Il percorso della XXVII EDIZIONE di CORRI PER LA BEFANA – Trofeo NSL ITALIA Radio Tv canale 74:

Partenza sotto l’arco del Centro Sportivo Italiano posizionato in Circonvallazione Tuscolana (tra Via Lemonia e Via Caio Ateio Capitone), primi sette chilometri circa su percorso stradale ( Circonvallazione Tuscolana, Via Tuscolana, Via delle Capannelle, Via Appia Nuova, Viale Appio Claudio) successivamente si entra nel Parco degli Acquedotti e dopo un tracciato di circa 2500 metri, sempre sorvegliato e segnalato, immissione su Viale Appio Claudio con arrivo sotto l’arco NSL Italia sito Via Lemonia (altezza incrocio con Via Sestio Calvino).

Quest’anno CORRI PER LA BEFANA – Trofeo NSL ITALIA Radio Tv canale 74 vedrà sulla linea di partenza, due leggende dell’atletica leggera, Gelindo Bordin oro in maratona alle Olimpiadi Seoul nel 1988, e Salvatore Bettiol. Bordin, oggi affermato manager della Diadora, correrà con il pettorale 1988 in ricordo dell’affermazione olimpica della quale proprio quest’anno ricorre il trentennale, Bettiol invece opterà per il 1992 anno dei giochi di Barcellona, in quell’occasione la sua partecipazione alla maratona si concluse con un lusinghiero quinto posto.

Sono tante le iniziative che il Roma Road Runners Club ha previsto per tutti gli amanti dello sport all’aria aperta:

Sabato 5 Gennaio è in programma all’impianto sportivo dell”oratorio di San Policarpo “ASPETTANDO LA BEFANA” una mattinata dedicata ai più giovani per avvicinarli all’atletica leggera con varie iniziative:

CONOSCI L’ATLETICA uno stage sotto la guida di Istruttori Fidal e CSI, sarà incentrato su giochi di atletica, esercizi ginnici e gare di velocità le ormai famose VOLATE DELLA BEFANA, batterie di corsa lunghe 50 metri per i più piccoli, il tutto alla presenza del Campione Olimpico di Maratona di Seul 1988, Gelindo Bordin di altri campioni dell’atletica del recente passato.

BEFANA RUN TAKE da un’idea del Municipio VII, prenderà avvio il progetto educativo incentrato sul PLOGGING (correre e raccogliere) dedicato all’ambiente ed al decoro, un progetto che partirà il 6 gennaio e proseguirà per tutto il 2019, finalizzato alla sensibilizzazione dei più piccoli e non solo, al decoro e alla pulizia del VII municipio: giocando e correndo si contribuirà a tenere pulito e in ordine il Parco degli Acquedotti

E per festeggiare il giorno dell’Epifania, le “mitiche“ Befane del parco si aggireranno per il Villaggio ed il parco con sacche pieni di dolci.

Lo storico OASI PARK, parco divertimenti per tutta la famiglia, è partner della Corri per la Befana e omaggerà tutti i bambini che partecipano alla Happy Run o alle Volate della Befana (5 gennaio) di tre ticket omaggio, da utilizzare nel parco giochi di Via Tarquinio Collatino, 56/58.