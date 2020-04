Covid-19 – Frankie & Canthina Band online venerdì coi fan –

C’erano una volta i venerdì sera, serate da sballo in locali e club di tutta Italia, accompagnati da buona musica per trascorrere l’ultimo giorno della settimana insieme agli amici e divertirsi al ritmo di revival anni 70′, 80′ e 90′. Un appuntamento fisso, interrotto dall’emergenza sanitaria che da oltre due mesi tiene tutti chiusi in casa e le serrande giù dei locali del divertimento.

Per rompere il silenzio e provare a regalare sorrisi, musica e divertimento alcuni cantanti si sono messi a suonare sul balcone, altri hanno fatto live con i propri fan. I primi a Roma ad inventarsi qualcosa di più fisso, soprattutto in onore del mitiche serate nei club e locali il venerdì, sono stati i Frankie & Canthina Band, storico gruppo musicale della Capitale, che in queste settimane ha lanciato una rubrica musicale sui social denominata #CasaCanthinaBand.

Un’iniziativa nata per consentire ai tanti fan della band, nata nel 1991 dall’incontro di musicisti provenienti da diverse esperienze musicali, di rimanere in contatto con i propri cantanti preferiti nonostante il distanziamento imposto dalle norme per il covid-19. La rubrica, online sul canale youtube dei Frankie&Canthina band, ha come appuntamento fisso il venerdì sera, per riabbracciare idealmente le migliaia di fan che in questi anni hanno seguito il gruppo nelle serate organizzate proprio di venerdì in noti locali e club della Capitale e di tutta Italia.

“L’idea di rimanere chiusi in casa si è trasformata in una grande occasione per sperimentare un modo nuovo di fare musica e stare con i nostri amici”, spiegano Fabio e Frankie della band. “Abbiamo deciso di ripercorrere idealmente il nostro percorso musicale coinvolgendo artisti di calibro internazionale con i quali abbiamo condiviso palcoscenici e costruito grandi amicizie”.

Ogni settimana la band si riunisce in videoconferenza per decidere il pezzo da suonare e l’artista da coinvolgere. Si lavora su una base musicale suonata al pianoforte sulla quale ogni componente della band incide il proprio pezzo, incluso ovviamente l’ospite esterno. In due, tre giorni di lavoro si ottiene un composit musicale simile ad un concerto live, di grande impatto emozionale che sta raccogliendo migliaia di visualizzazioni su youtube.

#CasaCanthinaBand è partita lo scorso 3 aprile, con la canzone “You And I” eseguita insieme a Rick Bailey dei Delegation. Il 10 aprile è stata eseguita la bellissima “Stool Pigeon” con il prezioso contributo del grande Kid Creole. Venerdì 17 aprile c’è stato il simpatico siparietto con il cantautore romano, Luca Barbarossa insieme al quale è stato realizzato “Lotta Love” di Nicolette Larson. Infine, venerdì scorso, 24 aprile, ospite d’eccezione Mario Biondi, con il quale la band ha voluto omaggiare la memoria di Bill Withers, scomparso recentemente, cantando il suo brano famoso “Lovely Day”.

La band intende proseguire con la rubrica che rimane al momento l’unico modo per restare in contatto con gli altri, regalando pillole di grande musica e divertimento a migliaia di amici che ormai da anni seguono il gruppo nelle serate musicali.

Lo comunica in una nota l’Ufficio Stampa di Frankie & Canthina Band.