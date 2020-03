Covid-19, i teatri romani costretti a chiudere

I Teatri Romani, sulla base del DPCM 4 marzo 2020, da stasera sospenderanno tutte le attività di spettacolo fino al prossimo 3 aprile.

Ciò comporta un danno rilevante per il settore teatrale romano: teatri, artisti, produzioni, fornitori di servizi collegati e soprattutto i lavoratori dello spettacolo tutti, nonché le aziende coinvolte direttamente e indirettamente nelle attività di produzione ed esercizio teatrale.

A conclusione di ciò, si auspica una serie di interventi (facilitazioni per accesso al credito; fondi straordinari per le imprese; azzeramento rate mutui; ammortizzatori sociali; credito d’imposta per gli investimenti; abbattimento di tutte le imposte locali, regionali e nazionali) da parte di Governo, Regione Lazio e Comune di Roma a sostegno del sistema teatrale romano, così fortemente danneggiato da questa gravissima e improvvisa crisi, che mette in ginocchio il già fragile e compromesso equilibrio del sistema.

`1.Ambra Jovinelli 16. Nino Manfredi

2. Arcobaleno 17. Manzoni

3. Auditorium della Conciliazione 18. Marconi

4. Basilica 19. Delle Muse

5. Belli 20. Olimpico

6. Brancaccino 21. Quirino

7. Brancaccio 22. Roma

8. Ciak 23. Dei Servi

9. Cometa 24. Sette

10. Cometa Off 25. Sistina

11. Spazio Diamante 26. Testaccio

12. Garbatella 27. Tirso de Molina

13. Ghione 28. Sala Umberto

14. Golden 29. Vittoria

15. Italia