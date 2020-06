Covid 19 – Oltre la Linea il nuovo libro di Massimo Scorretti

CoronaVirus è la parola che sta facendo tremare il Mondo. Alla fine di questo conflitto tra uomo e dimensioni ultrastrutturali della materia, l’uomo resterà in piedi ed anche il

Il 1 giugno 2020 è stato pubblicato il libro sul Covid 19 del dott Massimo Scorretti, un medico da 25 anni al San Camillo di Roma. Le riflessioni e le cronache di quasi tre mesi di epidemia.

Coronavirus continuerà a circolare. Ma per i virus dopo questa esperienza forse è iniziato il conto alla rovescia verso il loro ridimensionamento. L’umanità in ogni caso dovrà riconsiderare i suoi modelli esistenziali, la superficialità con la quale si relaziona con tutti gli elementi che costituiscono l’ambiente che lo circonda ed in cui è immerso.

Il conflitto brutale che si sta consumando in queste ore che ha già ucciso migliaia di persone e ne ha fatte ammalare anche gravemente altre migliaia in tutto il mondo rappresenta uno scenario nuovo in cui convergono non solo elementi straordinariamente importanti come la vita e la salute ma anche una crisi globale dell’intero modello esistenziale dell’uomo a tutti i livelli e in tutte le discipline.