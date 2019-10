‘Crash Room’: a Romaest prima stanza antistress in un centro commerciale italiano

Roma – Dopo il grande successo ottenuto in America, Giappone e in Italia, arriva nella Capitale: ‘Crash Room’ la prima stanza-antistress allestita in un centro commerciale. L’anticonvenzionale ‘concept di intrattenimento’ verrà presentato durante la conferenza stampa in programma per giovedì 24 ottobre in collaborazione con l’agenzia di eventi e comunicazione Jet’s, presso il Centro Commerciale Romaest in via Collatina, 858.

Qui a partire dalle ore 11 ci si potrà accreditare presso la ‘CRASH ROOM’ e partecipare alla conferenza che avrà inizio a partire dalle ore 11:30 e dove verrà presentato il nuovo e originale format di intrattenimento dove la parola d’ordine è solo una: sfogarsi.

Seguiranno in ordine gli interventi di:

Yashar Deljove Sabeti – Head of Marketing Savills società che gestisce il Centro Commerciale Romaest;

Marco Torresan – Direttore del Centro Commerciale Romaest;

Andrea Gallerini – Presidente Agenzia Comunicazione Jet’s, organizzatrice dell’evento.

Dopo la sua performance il comico Giorgio Verduci introdurrà gli ospiti a provare -in prima persona- questa nuova ed elettrizzante esperienza dove ansia, tensioni e frustrazioni potranno avere finalmente libero sfogo divertendosi. A seguire aperitivo di chiusura offerto a tutti i presenti.