“CRASH ROOM”: arriva a Roma la prima stanza antistress dove sfogarsi in libertà

Dopo il grande successo ottenuto in America, Giappone e in Italia, arriva “Crash Room” la prima stanza-antistress allestita in un centro commerciale. L’originale “concept di intrattenimento”presentato oggi, in collaborazione con l’agenzia di eventi e comunicazione Jet’s, presso il Centro Commerciale Romaest e alla presenza di un testimonial d’eccezione: Giorgio Verduci, il noto comico con la mazza da baseball.

Durante la conferenza stampa -il nuovo format d’intrattenimento-ha destato particolare interesse e curiosità fra i presenti: giornalisti, tv e addetti ai lavori.

Ansia, tensioni e frustrazioni avranno finalmente libero sfogo in un luogo creato ad hoc e nella massima sicurezza. Si vivrà così un’esperienza davvero unica che esce dai soliti schemi convenzionali.

Come funziona? Basta entrare nella particolare stanza anti-stress e, indossato il casco protettivo e la tuta coprente, ogni partecipante potrà sfogare le proprie tensioni grazie alle attività previste all’interno della “Crash Room”.

Chi infatti non ha mai provato quella voglia irrefrenabile di urlare,lanciare e sbattere tutto? In alcuni casi neanche lo sport agonistico riesce ad alleviare le tensioni accumulate nel tempo, come rileva un attento studio dell’Università del Michigan che indica come circa il 25% dei casi di malattie cardiache, sia dovuto alla perdita di controllo e degenerazione della rabbia.

Ispirato alle ‘rage room giapponesi’, nate all’interno delle aziende nipponiche per dare l’opportunità ai propri manager e dipendenti di scaricare ansia e tensioni, il particolare format d’intrattenimento antistress è stato sempre più emulato. Come in America ad esempio dove il fenomeno è dilagato da città come New York, Los Angeles e Chicago per poi approdare anche qui in Italia passando per Bologna, Firenze, Milano e Roma.

“Questo nuovo format di intrattenimento a partire da oggi e, uscendo fuori dai soliti schemi tradizionali, offre ai nostri visitatori e clienti affezionati un’esperienza davvero unica. All’interno della “Crash Room”infatti potranno sfogarsi in tutta libertà, scaricando rabbia, stress e frustrazioni nella massima sicurezza.”così in una nota Marco Torresan, Direttore del Centro Commerciale Romaest.

“Con soddisfazione Jet’s, grazie alla disponibilità della società Savills e della direzione del Centro Commerciale Romaest, presenta al pubblico dei mall la “Crash Room”: un nuovo e originale format esperienziale. Un’attività che si pone al servizio della clientela e orienta le moderne strategie di intrattenimento verso concept unici, coinvolgenti e di sicuro successo” – Andrea Gallerini, presidente JET’S.

