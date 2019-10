CS_Roma: al via la 4° Edizione della Settimana Nazionale della Dislessia

Roma – Associazione Italiana Dislessia (AID) annuncia l’avvio della 4° edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, che si terrà dal 7 al 13 ottobre 2019, in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (EDA).

Come per le scorse edizioni, anche quest’anno è previsto un articolato programma di eventi di informazione e sensibilizzazione, organizzato su tutto il territorio nazionale da oltre 1.000 volontari, parte di 95 sezioni provinciali AID, in collaborazione con 300 tra enti pubblici e istituti scolastici.

Il fil rouge della manifestazione quest’anno è “Diversi e Uguali: promuoviamo l’equità” a sottolineare il valore della diversità di ogni persona, da tutelare attraverso pari diritti e opportunità, per una società realmente inclusiva.

Di seguito l’evento in evidenza:

“GIOVANI E DSA: TESTIMONIANZE E TEATRO”

MARTEDI’ 8 ottobre 2019, dalle ore 09.00 alle ore 17.00

presso l’AUDITORIUM ENNIO MORRICONE dell’UNIVERSITA’ DI TOR VERGATA, in Via Cracovia 50 – Roma

In mattinata, interverranno: Pier Gianni Medaglia: delegato del Rettore per l’inclusione degli studenti con disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) dell’Università “Tor Vergata”, presidente di CARIS (Commissione di Ateneo dell’Università di Roma “Tor Vergata” per l’inclusione degli studenti con disabilità e DSA); Ilaria De Meis, Logopedista FLI Lazio, figura di riferimento di CARIS; Antonella Trentin, Vicepresidente AID nazionale e Presidente sezione AID Roma; Marco Romano, Coordinatore regionale AID Lazio; Martina Marcialis, Camilla Coppola e Francesco Biagioni, tre giovani volontari dell’Associazione Italiana Dislessia.

Nel pomeriggio, dalle 14 alle 17, si terrà lo Spettacolo Teatrale “Ci ho le Sillabe Girate”, che affronta il tema della dislessia in maniera ironica, per sdrammatizzarne le difficoltà. Una commedia divertente e brillante costruita sui vissuti dei tre giovani attori dislessici, che hanno scelto di fare uno spettacolo sui disturbi dell’apprendimento offrendosi con la forza straordinaria che ha in sé ogni testimone incarnato.Con Francesco Arioli, Stefano Grignani, Sebastian Luque Herrera, Pietro Versari. Drammaturgia di Alberto Cavalieri. Regia Enzo Biscardi. Produzione Teatro Officina

Entrambi gli eventi sono gratuiti ed aperti a tutti: studenti, insegnanti e famiglie.

I posti sono limitati, è richiesta l’iscrizione online : https://roma.aiditalia.org/it/ news-ed-eventi/settimana- nazionale-della-dislessia- 2019-roma

Mercoledì 9 ottobre, ore 18:00

Lo sai che… La dislessia è un particolare modo di apprendere

Presso la Sede Erickson – Roma

con Nicoletta Perini, Antonella Trentin, Marco Romano, Luana Astore e Fabiana Illiano

Erickson e AID propongono una riflessione su questo “particolare modo di apprendere”. Un’occasione per approfondire questo disturbo, in linea con il titolo della manifestazione di quest’anno: “Diversi e Uguali: promuoviamo l’equità”. Le persone con DSA, ad esempio, hanno un diverso modo di apprendere o di svolgere il proprio lavoro, ma hanno lo stesso diritto di poterlo fare rispetto a chi non ha necessità di utilizzare i loro stessi strumenti. Durante l’incontro ci sarà l’occasione di mettersi in gioco con un breve esperimento intotolato Mettiamoci nei panni di… dedicato a tutti.

Il laboratorio è in collaborazione con Telos

La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento dei posti disponibili.

È gradita la prenotazione al numero 06 90216980

Per maggiori informazioni su tutti gli eventi: https://roma. aiditalia.org/it/news-ed- eventi/settimana-nazionale- della-dislessia-2019-roma

AID: Associazione Italiana Dislessia ( http://www.aiditalia.org/it/ )

AID – Associazione Italiana Dislessia – nasce con la volontà di fare crescere la consapevolezza e la sensibilità verso il disturbo della dislessia evolutiva, che in Italia interessa circa 2.000.000 di persone. L’Associazione conta oltre 18.000 soci e 98 sezioni attive distribuite su tutto il territorio nazionale. AID lavora per approfondire la conoscenza dei DSA e promuovere la ricerca, accrescere gli strumenti e migliorare le metodologie nella scuola, affrontare e risolvere le problematiche sociali legate ai DSA. L’Associazione, senza fini di lucro, è aperta ai genitori e familiari di bambini dislessici, ai dislessici adulti, agli insegnanti e ai tecnici (logopedisti, psicologi, medici).