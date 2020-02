Da domani in sala La Partita di Francesco Carnesecchi con Francesco Pannofino

Sul campo da calcio non si decide solo il destino del campionato, ma la vita di coloro che vogliono dare una svolta alla propria esistenza. Chi per soldi come Italo (Alberto Di Stasio), il presidente dello “Sporting” che ha scommesso tutto quello che ha sul risultato – chi per onore, come mister Bulla (Francesco Pannofino), l’allenatore che non ha mai vinto niente – e chi per seguire un sogno, come Antonio (Gabriele Fiore), il capitano della squadra che vuole diventare un calciatore. Mentre fuori dal campo il mondo continua a vivere, a morire e ad essere pieno di contraddizioni, durante la partita il tempo si ferma perché quello è il momento più importante di sempre…

NOTE DI REGIA

La Partita è un film che ci porta dritti nel cuore di Roma e dell’Italia, inquadrandone debolezze e contraddizioni. Il contesto è quello della periferia capitolina. Tra l’erba incolta e i capannoni industriali, in un campo di calcio qualsiasi, due squadre di ragazzini si affrontano in una battaglia senza esclusione di colpi. La passione totalizzante per il calcio è l’angolo attraverso il quale vengono messi in prospettiva tutti i personaggi. A metà strada tra una fede e una droga, il campo da calcio è il luogo attorno a cui si radunano una serie di personaggi tutti, in un modo o nell’altro, dipendenti dal pallone. Perché il calcio non è mai solo un gioco.

(Francesco Carnesecchi)

IL REGISTA FRANCESCO CARNESECCHI

Francesco Carnesecchi, in arte Frank Jerky, si è diplomato in Produzione e Direzione Audiovisiva all’lstituto Europeo di Design, prima di trasferirsi a New York nel 2007 per seguire un Master in Regia Cinematografica alla New York Film Academy. Ha diretto diversi videoclip musicali per Alex Ferreira, Pompeya, Coastgaard, e Irma Robot, quest’ultimo ha vinto il New York Independent Film Festival.

Ha girato ii cortometraggio SIX, scelto tra gli altri al Mill Valley Film Festival, l’Orlando Film Festival, Sedona, Rooftop Film Festival, e ha vinto il Roma Creative Contest, il Corto Dorico, il Williamsburg Film Festival, il Florence Short Film Festival e il Forum on Law Culture and Society.

Nel 2014 ha fondato la Wrong Way Pictures, casa di produzione e post-produzione con sede a New York, occupandosi sia di progetti commerciali che narrativi. Tra i numerosi clienti spiccano nomi come quello di Pfizer, Brachetto, Tod’s, Maybelline, lstituto Luce, No Shame, Moda, Roger Vivier, Bisazza and Museum Films.

Nel 2015, ha diretto ii video clip di Arizona, un singolo di Frances Cone, prodotto dal vincitore dell’Emmy Award Cory Choy dei Silver Sound Studios.

Nel 2015 ha diretto il film La Partita, con Francesco Pannofino, che viene selezionato e vince diversi festival tra cui il Social World Film Festival e il “Premio Fellini” all’Amarcort Film Festival.

LA FREAK FACTORY

Andrette Lo Conte, è la fondatrice e CEO di Freak Factory.

Laureata in Psicologia, ha conseguito un Master in Produzione Cinematografica e Televisiva alla Royal Holloway University di Londra. La Freak Factory Srl è una società di produzione cinematografica con sede a Roma. I film prodotti da Freak Factory hanno vinto numerosi premi e sono stati selezionati da molti autorevoli festival.

Nel 2017 produce il cortometraggio Penalty, in co-produzione con Rai Cinema, con il contributo del Mibact e del Ministero dell’Interno (Sprar). Il corto ha vinto oltre 50 premi internazionali: in cinquina ai Nastri d’Argento 2017, ha vinto il Globo d’Oro 2017, è stato selezionato in 4 festival del circuito Academy (Nashville, Athens, Gjion e Odense), ha vinto la sezione Giovani Autori Italiani alla 74a edizione della Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, ed è arrivato a essere eleggibile da parte dell’Academy per le selezioni ai premi Oscar 2018 nella sezione Best Live Action Short Film.

Nel 2018 produce il cortometraggio Anna, di Federica D’Ignoti, con Valentina Lodovini e Pietro De Silva, con la fotografia di Daniele Ciprì e montaggio di Claudio Di Mauro. Il film arriva in shortlist ai Nastri d’Argento 2019 e in Selezione Ufficiale al Festival del Cinema di Taormina 2019.

Nel 2018 Freak Factory, insieme alla società americana Wrong Way Pictures, produce il film lungometraggio La Partita di Francesco Carnesecchi con Francesco Pannofino, Giorgio Colangeli, Lidia Vitale e Alberto Di Stasio. Il film partecipa è stato selezionato al Festival del Cinema di Taormina 2019 ed è distribuito in Italia dalla Zenit Distribution.

Tra il 2019 e 2020 produce il film Space Monkeys di Aldo Iuliano, in co -produzione con Rai Cinema. Protagonista del film l’attrice francese Souad Arsane (Rivelazione César 2019). Nel cast tecnico figurano professioni affermati del panorama italiano e internazionale, tra cui: Daniele Ciprì alla fotografia; Marco Spoletini al montaggio; Francesca Sartori ai costumi; Paki Meduri alla scenografia. Attualmente in film è in fase di post-produzione.