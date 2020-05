Da oggi nei cataloghi Prime Video, Itunes e GooglePlay, ‘La rabbia’ thriller drammatico diretto da Louis Nero

Con Faye Dunaway, Franco Nero, Philippe Leroy, Lou Castel, Giorgio Albertazzi, Arnoldo Foà, Tinto Brass, Corso Salani, Gregorio Napoli e tanti altri, le musiche di Teho Teardo e la canzone originale di Louis Bacalov

Sarà disponibile, da oggi, lunedì 11 maggio nei cataloghi Prime Video, Itunes e GooglePlay, ‘La rabbia’ thriller drammatico diretto da Louis Nero nel 2008, distribuito da L’Altrofilm, con cast eccezionale, formato dalla Premio Oscar Faye Dunaway (candidata per tre volte alla statuetta), da Franco Nero, Nino Rogner, Corin Redgrave, Giorgio Albertazzi, Philippe Leroy, Lou Castel, Arnoldo Foà, Tinto Brass, Corso Salani, Giampiero Lisarelli, Jun Ichikawa, Barbara Enrichi, Gregorio Napoli e Selene e Asia Cibelli. Il film, che vede Louis Nero anche come produttore esecutivo (con Franco Nero per la Louis Nero Film), nonchè direttore della fotografia, montatore e co-autore della sceneggiatura – con Timothy Keller – si avvale delle scenografie di Vincenzo Fiorito e delle musiche di Teho Teardo. La canzone originale del film, firmata dal Premio Oscar Louis Bacalov, è stata candidata al David di Donatello 2008.

‘La rabbia’ racconta di un giovane regista che tenta disperatamente di realizzare un film. La visione del mondo da parte del protagonista muta in relazione agli stati di paura e determinazione che si alternano nella realizzazione del suo personalissimo progetto. Assorbito totalmente dal suo sogno, anche quello che appare come l’unico legame sentimentale, il rapporto con la fidanzata convivente, diventa sempre più blando fino a spezzarsi del tutto.Unico scopo del suo passaggio sulla terra è quello di lasciare un segno tangibile, attraverso la creazione di un racconto per immagini.Agli incontri del regista con due amici sceneggiatori in un bar fumoso, o con il vecchio mentore sotto il dehor di un locale deserto, fa da sfondo un paesaggio onirico e, a tratti, spettrale che urla tutto il suo materialismo, la città. Si aggiunge la figura mitica del produttore, personaggio centrale per il raggiungimento dello scopo. Sarà un’azione estrema – suggerita da una frase di Bertolt Brecht – ovvero la rapina di una banca per autoprodursi, a dare una chiave universale a tutta la vicenda. Ora bisogna distribuire il film e il distributore non è figura poi dissimile da quella del produttore. Quindi il quesito finale è: conviene combattere per i propri ideali o seguire la lastricata via del denaro facile? Lui la risposta la conosce…

IL REGISTA

Louis Nero nasce a Torino nel 1976 e si laurea al DAMS nel 1999, conseguendo in seguito la seconda laurea in filosofia teoretica. Dal 2004 è membro permanente della giuria del David di Donatello. All’oggi ha realizzato, prodotto e distribuito sette lungometraggi, oltre a numerosi corti, usciti regolarmente in sala, in home video e in televisione. Da Golem, girato nel 2003 con Moni Ovadia, a Pianosequenza (film realizzato nel 2005 in un unico piano sequenza), Hans (2006) con Daniele Savoca, Franco Nero, Silvano Agosti. Quindi, La rabbia (2008), Rasputin (2011); Il Mistero di Dante (2013); The broken key (2017). I suoi film hanno partecipato ai più importanti festival internazionali.

LA DISTRIBUZIONE

L’Altrofilm è un progetto culturale, una casa di produzione e distribuzione cinematografica e teatrale, con sede principale a Torino, operante a livello internazionale. Fondata nel 1998 dal regista Louis Nero, si occupa di produrre e distribuire film d’autore (al cinema, in DVD e sul web), eventi teatrali e incontri di condivisione.

In catalogo Prime Video da: 11 maggio 2020

Distribuzione: L’Altro Film

Durata: 104’

Per maggiori informazioni:

www.altrofilm.it

info@altrofilm.it