Da oggi online “Abissi”, il videoclip dei Respiro feat Carmine Tundo (de La Municipal)

RESPIRO FEAT CARMINE TUNDO “Abissi”Il brano che racconta il naufragio dei rapporti tra genitori e figli

Da oggi online sul canale YouTube il videoclip del brano

Il brano vede la partecipazione speciale di Carmine Tundo, front-man del duo ‘La Municipal’: “‘Abissi’ è un brano che mi ha colpito nel profondo fin dal primo ascolto, ed è stato naturale scriverci e cantarci su. E’ molto vicino al mio mondo musicale e sin da subito si è creata una perfetta sintonia con Lara e Francesco e con la loro storia”.

‘Abissi’ non è considerata una semplice canzone, ma bensì un autosvelamento che il duo racconta così: “In questa canzone trattiamo una tematica molto delicata, ovvero quella dei legami tra genitori e figli, che, purtroppo, a volte sono destinati a finire . – continua Lara Ingrosso – Questo è un brano autobiografico in cui viene messa a nudo la mia storia, storia in cui sicuramente molti potranno rispecchiarsi. Il contatto con l’acqua, che è un simbolo sempre presente nel video, mi ha sempre permesso di naufragare dentro me stessa”.

Il video, per la regia di Chiara Vantaggiato, è stato realizzato nella splendida location di “Catello Monaci” a San Pancrazio Salentino.

“Solo in balia delle nostre onde riusciamo a capire chi è pronto a salvarci e chi invece resta a guardarci annegare da lontano.“

“Un POPositivo” è una nuova carta d’identità rispetto al primo disco (più acustico e minimale): contiene un pop d’autore arricchito dal violino, dal multipad e da sequenze di elettronica, un album che non tralascia gli aspetti più intimi della quotidianità: l’amore, la separazione, la paura. È composto da 8 brani, di cui uno, “Abissi”, in featuring con Carmine Tundo de “La Municipàl” e un altro, “Randagio”, al quale ha preso parte il polistrumentista Emanuele Coluccia. Il disco è arrangiato e prodotto da Lara Ingrosso e registrato, mixato e masterizzato presso MD Lab da Marco D’Agostinis (il terzo Respiro). La copertina è realizzata da Benedetta Francioso (Penni Phi).

Tra i traguardi più importanti che il duo ha ottenuto dal 2013 ad oggi, vi sono undici riconoscimenti nazionali, il servizio di Vincenzo Mollica durante una puntata del suo programma “Do Re Ciak Gulp su RAI1, il live per RSI (Radio Televisione Svizzera) durante l’ultima Fiera del libro di Torino, l’apertura del concerto dei Marlene Kunz al Fabrique di Milano a Marzo 2016, l’assegnazione della “Targa d’autore controcorrente” per il disco “A forma d’ali”nel 2016 e il 1° premio al Premio Mauro Carratta 2017 e il loro concerto Live presso gli studi di RSI (Radiotelevisione Svizzera) a Lugano nell’ ottobre 2018. Singolarmente Lara Ingrosso con il suo Soundtracks project vince il premio per la miglior colonna sonora ai Diamond Film Awards per il cortometraggio “Dustland” di Davide Cantelmo. Francesco Del Prete è violinista e compositore salentino, inizia il suo percorso musicale con gli studi classici per poi appassionarsi al mondo della musica etnica, dell’elettronica e al jazz.

