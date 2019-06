Dal 5 luglio al 3 agosto torna la kermesse Le Terrazze Teatro Festival di Roma. Al Palazzo dei Congressi grandi professionisti della risata: SCQR, Dado, Pablo & Pedro, I Centouno, Enzo Salvi, Cinzia Leone, Premio Persefone Comicus, Antonello Costa, Massimo Bagnato e Carmine Faraco.

E’ scientificamente provato: Ridere fa bene alla salute. Quindi, se già una sola risata può incidere positivamente sul nostro benessere psicofisico, immaginiamo il potere di un gruppo di celebri professionisti del buonumore protagonisti di una kermesse all’insegna della comicità.

Dal 5 luglio al 3 agosto torna, per il quarto anno consecutivo, Le Terrazze Teatro Festival, sotto la direzione artistica di Achille Mellini, che anche quest’anno nella splendida cornice del Palazzo dei Congressi, grande esempio di architettura razionalista progettato dall’architetto Adalberto Libera, si propone di far divertire il pubblico ogni venerdi e sabato con un super spettacolo alle ore 21.30, preceduto dal consueto aperitivo sotto le stelle previsto per le ore 19.00.

La grande novità di questa edizione prevede, inoltre, l’eccezionale formula “anticrisi”, ovvero la possibilità di optare per un biglietto unico che include il pacchetto aperitivo-spettacolo- discoteca. Si parte il 5 luglio con SCQR Live, 20 comici in una sera, e il 6 luglio in scena Dado. Il 12 e 13 luglio arrivano Pablo & Pedro, mentre il 19 luglio sarà la volta de I Centouno e il 20 luglio di Enzo Salvi, insieme a Valentina Paoletti.

Ancora pieno di risate il 26 luglio con Cinzia Leone e il 27 luglio l’atteso Premio Persefone Comicus, presieduto da Maurizio Costanzo e diretto da Francesco Bellomo. Gran finale con Antonello Costa, il 2 agosto, e il duo Massimo Bagnato e Carmine Faraco, il 3 agosto.

Infoline:

Palazzo dei Congressi Roma Eur – Piazza J.F. Kennedy, 1

www.teatrotirsodemolina.it

0695947225