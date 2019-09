Dal 9 ottobre la mostra ‘Canova, eterna bellezza’

Roma – Dal 9 ottobre prende il via ‘Canova. Eterna bellezza’: una mostra-evento dedicata al legame di Canova con la citta’ di Roma che, fra Settecento e Ottocento, fu la fucina del suo genio e un’inesauribile fonte di ispirazione. Un rapporto, quello tra lo scultore e la citta’, che emerge in una miriade di aspetti unici e irripetibili. Incorniciati all’interno di un allestimento dall’eccezionale effetto scenografico, oltre 170 opere di Canova e artisti a lui coevi animano le sale del Museo di Roma in Palazzo Braschi: in uno spettacolare gioco di luci e ombre, tra eleganti movenze e apparizioni di mitiche divinita’, l’esposizione capitolina raccontera’ in 13 sezioni l’arte canoviana e il contesto che lo scultore trovo’ giungendo nell’Urbe nel 1779. Attraverso ricercate soluzioni illuminotecniche, lungo il percorso espositivo sara’ rievocata la calda atmosfera a lume di torcia con cui l’artista, a fine Settecento, accoglieva i suoi ospiti nell’atelier di via delle Colonnette.

A definire la trama del racconto, preziosi prestiti provenienti da importanti Musei e collezioni: l’Ermitage di San Pietroburgo, i Musei Vaticani e Capitolini, la Gypsotheca e Museo Antonio Canova di Possagno, il Museo Civico di Bassano del Grappa, il Museo Correr di Venezia, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, le Accademie di Belle Arti di Bologna e di Ravenna, l’Accademia Nazionale di San Luca, il Muse’e des Augustins di Toulouse, i Musei di Strada Nuova-Palazzo Tursi di Genova, fino al Museo Civico di Asolo, solo per citarne alcuni. La mostra ‘Canova. Eterna bellezza’, e’ promossa e prodotta da Roma Capitale, assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali e Arthemisia, organizzata con Zetema Progetto Cultura e curata da Giuseppe Pavanello, e’ ospitata fino al 15 marzo 2020 al Museo di Roma. La mostra e’ realizzata in collaborazione con l’Accademia Nazionale di San Luca e con Gypsotheca e Museo Antonio Canova di Possagno.