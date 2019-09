Dal tormentone estivo alla piazza: J-Ax a Ostia Lido

Roma – J-Ax a Ostia Lido. Dopo avere lanciato il tormentone estivo che ha fatto della spiaggia di Roma una delle piu’ citate di questa estate, il cantante il prossimo 11 settembre partecipera’, in piazza dei Ravennati, all”Algida red party’ (dalle ore 16). L’evento nasce per promuovere l’inclusione sociale nel territorio del municipio X anche attraverso il sostegno ad Anffas onlus. “Ho sposato fin da subito il progetto perche’ fin da ragazzo ho frequentato Ostia- ha detto J-Ax- tanto da arrivare a dedicarle una canzone, e soprattutto sono sempre stato un sostenitore della tutela dei diritti dei disabili e delle famiglie che devono affrontare barriere architettoniche e sociali spesso difficili da comprendere per chi non si trova in quella situazione”. Forte il sostegno anche delle istituzioni a questo progetto, in particolare da parte dell’assessore al Turismo e alle Attivita’ produttive del Municipio X, Damiano Pichi, che ha detto: “Siamo particolarmente lieti di ospitare questa manifestazione che unisce il divertimento e il coinvolgimento dei cittadini senza distinzione di sorta. Non possiamo che essere grati agli organizzatori di ‘Algida red party 2019′”. Il video della canzone ‘Ostia Lido’ ha raggiunto 47 milioni di visualizzazioni, rimanendo nelle classifiche da settimane.