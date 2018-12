Dalla Sardegna a Roma per trovare la sua strada artistica: Alex Effe \"Con le mani nel fango\"

Roma – Alessandro Floris (in arte Alex Effe) esordisce sulla scena nazionale con il singolo “Con le mani nel fango”, brano firmato da Vittorio De Scalzi (New Trolls)

Dal 23 Novembre nelle radio italiane “Con le mani nel fango” (etichetta Riserva Sonora), il singolo che segna l’esordio discografico di Alex Effe. Il brano, che porta le prestigiose firme dell’icona della musica italiana Vittorio De Scalzi (New Trolls), Gianni Testa (anche producer) e Francesco Arpino, parla di una realtà dove l’artista parte per un viaggio alla ricerca di se stesso, della sua anima, lasciando tutto ciò che era la sua vita per costruire quello che si può chiamare “Sogno”.

E per costruire quel sogno, intraprende il proprio viaggio trasferendosi a Roma dove inizia a lavorare sui primi inediti, partecipando ad alcuni concorsi, tra i quali “Sanremo Festival Cafè”, concorso organizzato dal maestro Amedeo Minghi, classificandosi al primo posto, “Lasciatemi cantare” organizzato da David Pironaci, classificandosi al secondo posto e “UNO VOICE” di Davide Papasidero, classificandosi al terzo posto.

Alessandro Floris nasce il 9 Settembre del 1991 a Iglesias e già da piccolo coltivava la grande passione per il canto. Ha iniziato a prendere lezioni all’età di 17 anni, per poi rendere la sua passione un vero e proprio lavoro facendo serate in vari locali della sua zona. Messo in gioco più volte con diversi provini il suo percorso artistico comincia nell’anno 2017, dove entra a far parte del talent televisivo “The coach”, grazie a questo programma incontra Gianni Testa (vocal coach – songwriter – Producer).

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=NFOHpejPK_o

Videoclip per la regia di Marco Zarotti, supervisione artistica all’arrangiamento a cura del maestro Enzo Campagnoli. Tutte le novità sui profili ufficiali dell’artista.

Link social:

FB: https://www.facebook.com/Alexeffe.xci/

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/alexeffe.xci/