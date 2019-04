Dani Osvaldo in concerto a Roma domani al Crossroad

Daniel Osvaldo & Barrio Viejo al Crossroad di Roma il 30 aprile

Daniel Osvaldo noto al grande pubblico come calciatore professionista. Nei suoi 11 anni di carriera ha militato in alcuni tra i più’ importanti clubs italiani ed internazionali come Juventus, Roma, Inter, Fiorentina, Porto, Boca Juniors. Al suo attivo anche 14 presenze e 4 goals con la Nazionale italiana. Nel 2016 a soli 30 anni Daniel Osvaldo decide di lasciare il mondo del calcio per dedicarsi all’altro suo grande amore “la musica”. In un’intervista con la Gazzetta dello Sport, Osvaldo dichiara: “Il calcio non era più il mio mondo, stavo cominciando ad odiarlo dopo averlo amato a lungo. Mi hanno cercato alcuni club europei e dalla Cina, ma ormai avevo staccato. Ai soldi preferisco l’asado e una buona birra, perché non esiste giocare solo per denaro: avrebbe significato tradire il calcio e non avrei mai potuto. Ho deciso di smettere al Boca, non ce la facevo più: per il troppo gossip non potevo più uscire di casa” .

Forma cosi’ la band Barrio Viejo con la quale incide l’album Desorden pubblicato dalla Sony Argentina. La band propone un genere rock/ blues con brani originali scritti da Daniel in collaborazione con il chitarrista Agustin Blesa. Seguono molti concerti in Argentina e a Barcellona e un tour Europeo a gennaio del 2019 che lo porta a cantare in molte città italiane oltre che in Austria e Svizzera ed apparizioni live sui canali Sky, Rai, Italia Uno e Dazon. Daniel a partire dal 30 marzo per 10 settimane è impegnato nello spettacolo Ballando con le stelle in onda su RAI 1 .

La band ha ultimato il secondo album che presenterà in anteprima al concerto del 30 aprile al Crossroad in Via Braccianense 771 a Roma con inizio alle ore 21.30.