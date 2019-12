Data science: la nuova corsa all’oro – A Più libri più liberi dal 4 all’8 dicembre –

E’ in atto una nuova età dell’oro basata sui dati e sulla capacità di raccoglierli, catalogarli, elaborarli e tradurli in soluzioni utili per lo sviluppo economico e sociale dell’umanità.

L’imprenditoria italiana di settore è riuscita a conquistare posizioni di primato. nella gestione di questa risorsa di inestimabile valore date le infinite potenzialità di applicazione in ogni campo del vivere civile.

Si aprono nuove opportunità per i cittadini e, in particolare, per le imprese impegnate nella competizione globale, ma anche nuove problematiche di natura politica, economica ed etica connesse al possesso del ‘potere dei dati’, al loro utilizzo e all’incidenza sulla privacy.

Una realtà complessa che investe in primo luogo la politica nel suo onere morale e pratico di favorire e guidare il progresso della società con regole semplici e chiare, capaci di tutelare gli interessi nazionali in un contesto internazionale.

In tal senso va il libro “Data Science, al servizio dell’impresa e della società” – presentato alla Fiera “Più libri, più liberi, dal 4 all’8 dic. a Roma presso la ‘Nuvola di Fuksas – offerto come contributo alla conoscenza e al dibattito, da operatori privati del settore ai ‘decisori’, ovvero a politici, imprenditori e manager pubblici.

Senza alcuna pretesa di completezza, si tratta di una ‘ricognizione ad alta quota’ sulla Scienza dei dati e sulla sua utilità economico e sociale, corredata da esempi di successo nell’applicazione sia nella PA, sia in aziende private. Un’analisi critica costruttiva delle varie tematiche: dalla semplificazione della normativa di settore, anche europea, ai modelli e procedure d’appalto; dall’ammodernamento della PA, all’accelerazione del processo di digitalizzazione e di interscambio dei dati.

Ma la parte centrale dell’opera è dedicata ai giovani perché conoscano la Scienza dei dati e le grandi opportunità di lavoro e di crescita che offre (210 mila posti di lavoro diretti nel triennio 2019/2021); oltre tutto, a loro è affidata la missione di mantenere e rafforzare il primato italiano in un settore determinante per lo sviluppo della società libera.