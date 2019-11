Derrick May: Il Padre Fondatore della Techno al Circolo degli Illuminati 23 novembre

Sabato 23 novembre torna a Roma Derrick May, uno dei padri fondatori della techno insieme a Kevin Saunderson e Juan Atkins.

Grazie a dischi come “Strings of Life”, “Nude Foto”, “Is What it is” e alla creazione dell’etichetta Transmat, il deejay di Detroit è uno dei personaggi più influenti del genere.

Derrick May nasce a Detroit e conosce Juan Atkins e Kevin Saunderson durante i loro anni del liceo. Ispirati dalle musiche dei Kraftwerk, Gary Numan e dei Parliament, il trio fonda il collettivo Deep Sounds Soundworks esibendosi nei party e nei club della città.

Andando a trovare la madre che si era trasferita a Chicago, Derrick May vive l’esplosione della scena house della città. I party e le nuove produzioni di questo genere influenzano profondamente Derrick May e Kevin Saunderson che visitano frequentemente la città dell’Illinois.

Nel 1986 May fonda la sua etichetta Trasnmat, destinata a diventare un autentico colosso del genere che ha pubblicato lavori di giganti fra i vari Jeff Mills, Silent Phase o Robert Hood.

Tra il 1987 e il 1988 pubblica “Nude Foto”, “Strings of Life” e “Is What it Is”, queste produzioni creano un vero e proprio terremoto nella scena elettronica americana. I ritmi serrati e l’assenza di una reale linea di basso segnano la nascita di uno nuovo genere: la Detroit techno.

Parallelamente May, Atkins e Saunderson aprono a Detroit il club Music Institute. Un luogo di ritrovo all’insegna del rispetto e dell’apertura che ha in seguito ha lanciato la seconda generazione di artisti come Carl Craig, Stacey Pullen che hanno pubblicato i loro primi lavori proprio sulla label di Derrick May.

Derrick May grazie a “Strings of Life” è stato uno dei primi artisti a sfondare anche nel mercato britannico, entrando in classifica e realizzando le prime date europee. Le sue tracce sono state un prezioso punto di riferimento per la scena rave pop inglese come i Prodigy.

Nel 1993 Derrick May smette di produrre, ma lavora a colonne sonore per film come “Tekken” o videogiochi come “Ghost In the Shell”. Dopo un lungo periodo di inattività, la leggenda di Detroit è tornato in attività realizzando tour mondiali nei principali festival e club del mondo.

DERRICK MAY

La Leggenda techno al Circolo degli Illuminati

23 Novembre 2019

Via Giuseppe Libetta 1 – 00154 Roma

Ore: 23:00

BIGLIETTI: 10 euro

