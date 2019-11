Domani anteprima ‘Libri Come’ con Andrè Aciman

Roma – Sara’ Andre’ Aciman l’ospite protagonista dell’anteprima di ‘Libri Come 2020’. L’autore di ‘Chiamami col tuo nome’ presentera’ il suo nuovo romanzo, ‘Cercami’ (Guanda) insieme agli scrittori Edoardo Albinati e Elena Stancanelli. Dopo il successo del primo libro, da cui Luca Guadagnino ha tratto il film che ha ottenuto 4 candidature agli Oscar vincendo quella per la migliore sceneggiatura non originale, Andre’ Aciman torna in libreria con ‘Cercami’, che intreccia di nuovo le vite di Elio e Oliver, il tema dell’amore, del tempo, del turbamento. Andre’ Aciman insegna letteratura comparata alla City University di New York e vive con la famiglia a Manhattan. Guanda, suo editore in Italia, ha pubblicato anche Notti bianche, Harvard Square, il memoir Ultima notte ad Alessandria e la raccolta di saggi Citta’ d’ombra. Nel corso dell’incontro con Aciman verra’ annunciato il tema dell’undicesima edizione di Libri Come, la Festa del Libro e della Lettura diretta da Marino Sinibaldi, Michele De Mieri e Rosa Polacco, che si terra’ all’Auditorium Parco della Musica di Roma da giovedi’ 12 a domenica 15 marzo 2020