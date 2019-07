Domani a Cinecittà World arriva Alessandra Amoroso

Roma – Alessandra Amoroso domani 20 luglio a Cinecitta’ World a Romaorganizza per/e insieme alla sua Big Family una giornata intera di festa per raccontare una storia di amore iniziata 10 anni fa e che ancora oggi e’ un viaggio aperto ricco di musica, energia e inesauribile entusiasmo. Per l’occasione i 310mila metri quadrati del Parco di Cinecitta’ World grazie a un grandissimo progetto di visual e allestimento – curato da Sergio Pappalettera – diventano la casa di Alessandra e della sua Big Family. Saranno 8 le aree del Parco personalizzate, animate con contenuti legati alle canzoni e ai dischi usciti fino a oggi: da Amore Puro aVivere a Colori, da Senza Nuvole al Mondo in un secondo, da Stupidaa 10, l’album uscito nel 2018 che racchiude tutti i sentimenti e le emozioni di 10 anni di carriera condivisi giorno dopo giorno con la Big Family. Il pop colorato di Alessandra trasformera’ Cinecitta’ World per vivere le emozioni di una grande festa con tutte le attrazioni del Parco Attive, montagne russe comprese. Nelle varie zone saranno organizzate anche lezioni di zumba, openMic per scaldare la voce perche’ nel concerto finale si cantera’ a non finire, doppi dj set, non mancheranno il megaquizzettone e le proiezioni di video inediti. Una comunita’ inclusiva quella dell’artista e del suo pubblico, che nei trentadue concerti in tutte le regioni d’Italia iniziati a marzo e terminati a maggio, ha unito tutta la penisola con abbracci, strette di mano, sorrisi e commozione. Un rapporto cosi’ intenso tra l’artista e il suo pubblico che in ogni concerto e’ stato davvero uno spettacolo nello spettacolo: Alessandra non smette mai di ricordare che la sua fortuna e’ arrivata grazie a tutti coloro che l’hanno seguita sin dall’inizio, per questo la vuole sempre condividere e ha voluto organizzare per la Big Family una festa immensa e completamente gratuita.

“Vederli sorridere, cantare, godersela mi rende felice. Io credo nelle seconde possibilita’”, le parole della cantante. La voglia di contatto, anche fisica, e’ nata negli anni del suo debutto, in epoca pre social e subito Alessandra ha compreso che la sua strada era quella della condivisione e dell’abbraccio, che la popolarita’ puo’ aiutare gli altri ed essere messa al servizio degli altri. Per questo ha voluto creare la Big Family Onlus che nell’ultimo anno ha raccolto 80mila euro, che saranno devoluti ad alcune Associazioni, tutte presenti nella festa di domani. La giornata sara’ un crescendo di energia e vitalita’ fino al concerto della sera – sul palco allestito al centro del parco – con gran finale di spettacolo pirotecnico: un arrivederci a presto con tutte le canzoni di questi 10 anni e il desiderio di continuare tutti insieme il viaggio. Ingresso libero per tutti i tesserati al fan club che hanno partecipato a uno dei concerti di ’10 tour’. Rtl 102.5 sara’ radio partner dell’evento e seguira’ tutta la giornata con collegamenti in radiovisione e copertura social in diretta da Roma per raccontare tutta l’energia del megaraduno.