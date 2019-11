Domani i The Dark Side Of Venus in concerto al Quid di Roma

La band alternative-rock in concerto al Quid di Roma

Domani, giovedì 21 novembre, i The Dark Side Of Venus saliranno sul palco del Quid di Roma (Via Assisi, 117 – ore 21.00 – ingresso gratuito) per la rubrica di musica originale “Quid Live Studio”.

Il nome indica il volto nascosto del pianeta anticamente associato alla bellezza, il loro sound ha una grande varietà d’influenze, che rispecchiano la vastità del loro mondo musicale di riferimento.

In scaletta i brani contenuti in “Power to Victims”, la loro prima fatica e nuovi pezzi che saranno contenuti nel prossimo disco.

La band: Francesca Elayne Naccarelli (voce), Licia Missori (pianoforte), Lorenzo De Angelis (chitarra), Yuri Colafigli (basso) e Daniele Saulle (cajon/percussioni).

QUID LIVE STUDIO

Il Progetto nasce dalla comune passione degli ideatori per la musica d’autore, attraverso una serie di appuntamenti settimanali su palco del QUID in Via Assisi 117, con l’intento di valorizzare le enormi potenzialità che gravitano nel mondo della musica e con un occhio attento ai giovani musicisti, in uno spazio comunicativo di forte impatto per dare visibilità alla loro musica.

Quid Live Studio vuole essere un progetto forte, stimolante, che ambisce a realizzare un modo nuovo di condividere la musica con il pubblico, ma anche un’occasione per i tanti musicisti di mettersi in gioco.

QUID Live Studio si propone di dare spazio e voce a tutti quegli artisti che si vogliono cimentare con l’energia del “live”, mettendo a disposizione la possibilità di dirette streaming attraverso la partnership con RADIOEKLISSE, una delle realtà più consolidate nel mondo delle web radio romane, che diffonderanno in tempo reale i concerti, conoscendo e scoprendo le curiosità e le passioni di tutti gli artisti prima e dopo il concerto. A questo si aggiunge il costante supporto giornalistico di Quartaparteroma.it, uno dei portali di informazioni di cultura artistica più seguiti, attraverso articoli, approfondimenti e interviste ai protagonisti.

QUID Live Studio si propone in conclusione come una vera e propria factory musicale, dove ogni giovedì a partire dal 10 ottobre, nuove proposte musicali spazieranno dal folk al blues, dalla canzone d’autore al jazz, offrendo la possibilità ai tanti talenti che gravitano nel mondo dei locali romani di esprimersi in piena liberta musicale senza alcun condizionamento, ma con l’imprescindibile marchio della qualità.

Sponsor del QUID LIVE STUDIO sarà YOUR MUSIC, storico negozio di strumenti musicali della Capitale, con un vasto assortimento di chitarre, liuteria, tastiere e accessoristica che contribuirà con un premio di 250 euro in denaro, oltre all’omaggio da parte di due brand di fama internazionale come Fender e Roland che metteranno in palio una pedaliera e una chitarra elettrica per vincitori della I° edizione del QUID LIVE STUDIO, decretati attraverso il voto congiunto di una giuria tecnica composta dalla direzione artistica del Quid, dalla redazione di Quartapareteroma.it e dagli speaker di RADIOEKLISSE al quale si aggiungerà il miglior gradimento del pubblico in sala, attraverso una valutazione complessiva della singola perfomance inclusa la presenza scenica.