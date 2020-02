Domenica 23 febbraio torna #vialibera, rete ciclopedonale che attraversa Roma

Roma – Tornano, dalle 10 alle 18 (fino alle 19 nel periodo estivo), gli appuntamenti domenicali con #vialibera. Si tratta del circuito ciclo-pedonale di 15 chilometri che sarà dedicato a pedoni e ciclisti. Con una Memoria di Giunta, infatti, Roma Capitale aveva predisposto – per il 2020 – le seguenti date: 23 febbraio; 22 marzo; 10 maggio; 13 settembre; 18 ottobre; 15 novembre. Riservato poi, per il 18 luglio, un percorso di 8 chilometri.

La rete ciclopedonale, off-limits per auto e scooter, attraverserà tutta la città. Tra le strade interessate dal percorso via Cola di Rienzo, via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali e largo Corrado Ricci. Il progetto e’ promosso da Roma Capitale, coordinato dall’Assessorato alla Città in Movimento con gli Assessorati Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi, Crescita Culturale, Sostenibilità ambientale, Sviluppo economico, Turismo e Lavoro, Persona, Scuola e Comunità solidale, con la collaborazione dei Municipi e della Polizia Locale, curato da Roma Servizi per la Mobilità e Zetema.