Domenica al Museo, ancora grande successo

“Ancora un grande successo per la domenica al museo. Non solo turisti ma anche tante famiglie che sin dalle prime ore del mattino hanno visitato gli oltre 420 luoghi della cultura statali aperti gratuitamente come ogni prima domenica del mese”. Cosi’ il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini presentando i dati definitivi delle affluenze di oggi nei principali musei italiani.

“La domenica gratuita- sottolinea Franceschini- si inserisce a pieno titolo tra le iniziative dell’anno europeo del patrimonio che puntano a aumentare la partecipazione e a far sentire le persone piu’ strettamente coinvolte con il patrimonio culturale”. Dalla prima edizione del luglio 2014 sono stati circa 12 milioni i visitatori accolti dai musei statali, 3,5 milioni solo nello scorso anno.

ECCO I DATI DEFINITIVI DEI VISITATORI NEI PRINCIPALI LUOGHI DELLA CULTURA STATALI NELLA PRIMA DOMENICA DI FEBBRAIO 2018: – 23.984 Parco archeologico del Colosseo, – 8.434 Museo Nazionale Romano, – 7.191 Reggia di Caserta, – 7.173 Museo archeologico nazionale di Napoli, – 7.164 Palazzo Pitti, – 7.070 Galleria degli Uffizi, – 6.534 Giardino di Boboli, – 6.278 Pompei, – 5.574 Galleria dell’Accademia di Firenze, – 5.226 Castel Sant’Angelo, – 5.082 Gallerie nazionali di arte antica di Roma, – 4.826 Musei reali di Torino, – 4.736 Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, – 4.049 Palazzo Reale di Napoli.

Continua l’elenzo dei visitatori: – 3.749 Pinacoteca di Brera, – 3.421 Villa D’Este, – 2.855 Museo di Capodimonte (e 3.442 nel Real Bosco), – 2.704 Museo nazionale etrusco di Villa Giulia, – 2.620 gallerie dell’Accademia di Venezia, – 2.577 Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, – 2.510 Museo del Bargello, – 2.270 Palazzo Ducale di Mantova, – 2.251 Villa Adriana, – 2.183 Museo delle civilta’ di Roma, – 2.006 Parco archeologico di Ercolano, – 1.985 Parco archeologico di Ostia antica, – 1.812 Parco archeologico dei Campi Flegrei, – 1.835 Galleria Borghese, – 1.780 Terme di Caracalla, – 1.737 Parco archeologico di Paestum – 1.490 Cappelle Medicee, – 1.328 Cenacolo vinciano, – 1.230 Palazzo Reale di Genova, – 1.136 Complesso Monumentale della Pilotta di Parma, – 948 Parco archeologico dell’Appia, – 900 Museo archeologico nazionale di Taranto, – 892 Rocca Scaligera, – 863 Castello di Miramare di Trieste, – 644 Galleria nazionale delle Marche, – 600 Galleria nazionale dell’Umbria, – 360 Museo archeologico nazionale di Venezia.