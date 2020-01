Domenica conversazioni ad Altemps intorno a Medardo Rosso

Roma – Nell’ambito della mostra ‘Medardo Rosso’ in corso al Museo Nazionale Romano di Palazzo Altemps, domenica 19 gennaio, alle 11, la psicanalista Simona Argentieri conversa con Marcello Barbanera. ‘Anatomia della creativita’_1. La nascita psicologica: strappare immagini all’ombra’ e’ il tema dell’incontro, in cui Simona Argentieri, Membro ordinario e Didatta dell’Associazione Italiana di Psicoanalisi e dell’International Psycho-Analitic Association, con all’attivo numerose pubblicazioni sia in ambito psicoanalitico sia in ambito culturale, inquadra l’opera di Medardo Rosso in relazione a temi quali copia/originale, creativita’/distruzione, autoritratto e rapporto madre-bambino.

Un incontro, a cura di Marcello Barbanera, che promette di aggiungere luce ai modi unici di Medardo di leggere il corpo e l’umanita’ attraverso la materia e, nel contempo, allargare il discorso su psicanalisi e creativita’. Simona Argentieri si distingue per gli interessi scientifici nell’area dei processi mentali precoci e del rapporto mente-corpo; dello sviluppo psico-sessuale e dell’identita’ di genere maschile e femminile; dei processi creativi e dei rapporti tra arte e psicoanalisi. Promossa dal Museo Nazionale Romano, la mostra ‘Medardo Rosso’ e’ realizzata in collaborazione con la Galleria d’Arte Moderna di Milano e grazie al sostegno del Museo Medardo Rosso di Barzio, con l’organizzazione e la promozione di Electa. Con la curatela di Francesco Stocchi, curatore del Boijmans Museum di Rotterdam, di Paola Zatti, conservatrice della Galleria d’Arte Moderna di Milano, e con Alessandra Capodiferro, responsabile del Museo di Palazzo Altemps, l’esposizione documenta – con una selezione diversificata di opere, scultoree e fotografiche – come il grande artista abbia posto le basi, tra il 1890 e il 1910, al pensiero moderno sull’idea di copia non piu’ intesa come riproduzione, ma come interpretazione: anticipando le avanguardie artistiche del Novecento.

La partecipazione alle ‘Conversazioni ad Altemps intorno a Medardo Rosso’ e’ gratuita per i possessori del biglietto d’ingresso a Palazzo Altemps o della Card 2020 del Museo Nazionale Romano. A seguire, alle 12, visita guidata della mostra e del Museo. Domenica 2 febbraio alle 11, in concomitanza con l’ultimo giorno di apertura della mostra, il ciclo di conversazioni curato da Marcello Barbanera si conclude con il neuroscienziato Giacomo Rizzolatti sul tema ‘Anatomia della creativita’_2. I neuroni specchio e l’esperienza estetica’.