‘Dominio Pubblico’, online bando per under 25

Roma – Piu’ di 50 eventi tra spettacoli, concerti, mostre, proiezioni, eventi speciali e workshop. Dal 6 al 14 giugno 2020 torna a Roma ‘Dominio Pubblico’, festival dedicato alla creativita’ under 25.

Per partecipare bisogna compilare il bando online: il documento si rivolge ad artisti e gruppi under 25 operanti sul territorio nazionale, con finalita’ professionali, in diversi ambiti (teatro, danza, performance, cinema, musica dal vivo, arti figurative e digitali, arti circensi e ogni nuova forma di arte contemporanea multidisciplinare). Il titolare artistico di ogni opera proposta deve essere di eta’ uguale o inferiore ai 25 anni.

Nel caso dei gruppi musicali o degli spettacoli/performance ideati collettivamente, la maggioranza dei partecipanti al progetto deve essere di eta’ uguale o inferiore ai 25 anni.

Saranno considerati under 25, e pertanto potranno partecipare alla selezione, tutti coloro che sono nati dopo il 1 gennaio 1994. Per partecipare al bando dell’edizione 2020 e’ sufficiente compilare il form online http://bit.ly/2EBLSaT nel quale sono specificati i materiali richiesti per ogni sezione del festival.

È possibile inviare la propria candidatura fino alle 23:59 del 31 gennaio 2020. Per informazioni e assistenza nella compilazione del form e’ possibile scrivere all’indirizzo info@dominiopubblicoteatro.it.

‘Dominio Pubblico – La citta’ agli Under 25′, e’ un progetto multidisciplinare nato per indagare la creativita’ di artisti under 25 attivi in diversi campi. Si riconferma, anche per questa edizione, la collaborazione e il sostegno del Teatro di Roma che dal 2015 consente al festival di abitare gli spazi multifunzionali del Teatro India, centro gravitazionale della scena contemporanea. Da quest’anno anche lo Spazio Rossellini, il nuovo polo culturale della Regione Lazio gestito da ATCL – Associazione Teatrale tra i Comuni del Lazio, sara’ animato dai numerosi eventi di Dominio Pubblico.

Nel corso della settimana di programmazione verranno ospitati oltre 100 giovani artisti provenienti da tutta Italia selezionati tramite bando da una direzione artistica under 25. Riconosciuto dal Mibact come una delle 20 realta’ meritevoli di finanziamento nel capitolo Promozione / Formazione del pubblico, il progetto ha ampliato sempre piu’ i suoi orizzonti, tanto da vantare fertili collaborazioni.