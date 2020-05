Dramma custodi, tra due anni non ci saranno più

Roma – Un problema “non grave, ma drammatico” quello dei custodi addetti alla sorveglianza dei musei civici di Roma, con “l’eta’ media del personale di 64 anni” e “10 persone l’anno che vanno via. Se non si trova una soluzione, bisognera’ appaltare all’esterno il servizio”. A denunciare ancora una volta la situazione e’ Fabrizio Nardis, responsabile del servizio di coordinamento Prevenzione e Protezione e Gestione della centrale di monitoraggio, tra i cui compiti c’e’ anche quello di Progettazione e ottimizzazione procedure relative gestione e manutenzione sistemi di sicurezza e controllo dei beni culturali.

Nardis e’ intervenuto in commissione capitolina Cultura, presieduta dalla pentastellata Eleonora Guadagno, che oggi ha affrontato il tema dei danni subiti dal patrimonio culturale di Villa Pamphilj. Ci sono le telecamere, certo, ma chi le controlla? Impossibile dare il compito ai custodi, pochissimi rispetto alla mole di lavoro che una citta’ come Roma richiede per la sicurezza dei beni spesso oggetto di vandalismo.

“Molti hanno grossi problemi di disabilita’ acquisita negli anni- ha spiegato Nardis- quindi e’ anche un lavoro usurante perche’ queste persone fanno turni h24. Ma se andiamo avanti cosi’ nel giro di due anni non avremo piu’ nessuno. Questa cosa l’abbiamo segnalata al direttore generale almeno 20 volte. Sono andato io stesso con la sovrintendente, ma non e’ stata trovata una soluzione. Se non si trovera’, non faremo in tempo a tenere questo servizio dentro il Comune. Ma all’esterno non c’e’ piu’ la garanzia, perche’ il nostro personale e’ stato riqualificato e ha specifiche competenze sui beni culturali che altri non hanno. Non e’ ordine pubblico- ha detto- ma tutela dei beni culturali, che ha un altro fine”.

“Il personale serve. Vedo andare via 10 persone l’anno. Ormai siamo gia’ in emergenza. Il problema e’ davvero serio, se non intervenite a livello politico- ha concluso riferendosi ai consiglieri- non ci sara’ soluzione”. La commissione Cultura “si era gia’ fatta carico di questo problema ed era andata dal direttore del Personale, ma e’ ovvio che e’ necessario rimettere mano al tema”, ha commentato Guadagno.