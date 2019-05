Eataly Wine Festival 2019, Unicusano media partner dell’evento

Tutto pronto per l’Eataly Wine Festival 2019, uno degli eventi del settore vinicolo più attesi dell’anno. Eataly ha riconfermato anche quest’anno l’evento, che si terrà a Roma il 10 e l’11 maggio e che si prepara ad accogliere migliaia di visitatori, tra i quali ci saranno sia esperti del settore vinicolo che semplici appassionati di questo mondo e dell’arte di vivere bene.

Tra le novità di quest’anno la partecipazione di numerosi nuovi sponsor, che hanno contribuito alla progettazione dell’evento. L’università Unicusano.it sarà il media partner del festival, in virtù di una collaborazione prestigiosa con una delle catene di punti vendita più importanti d’Italia.

Cos’è l’Eataly Wine Festival?

Per chi non lo sapesse, l’Eataly Wine Festival è un evento interamente dedicato al mondo del vino e che è nato per valorizzare e per far conoscere le migliori etichette italiane. Quest’anno ci saranno oltre 100 vini italiani – ed i rispettivi produttori – ad attendere i visitatori, che potranno dunque fare un viaggio alla scoperta delle migliori etichette del nostro paese.

La produzione vinicola italiana è invidiata da tutto il mondo e le nostre etichette sono esportate in numerosi paesi. L’evento intende mostrare la varietà di vini che le nostre terre ci consentono di produrre e di esaltare i punti di forza di ciascuna etichetta.

L’Eataly Wine Festival 2019 sarà anche quest’anno un momento di incontro tra produttori e consumatori, l’occasione perfetta per instaurare un dialogo e per fare qualunque tipo di domanda. Sarà anche un momento educativo, grazie alla disponibilità dei produttori di spiegare ai clienti le caratteristiche dei vini ed i passaggi fondamentali della loro produzione.

Quest’anno il festival del vino potrà contare sul supporto dei numerosi partner che hanno deciso di collaborare. L’Università Niccolò Cusano, in qualità di media partner, darà una grande mano per garantire la corretta riuscita dell’evento e per rendere perfetta l’esperienza per i tantissimi visitatori che sono attesi in questi due giorni a Roma.

Degustazioni, assaggi e musica: ecco perché bisogna partecipare!

Il Wine Festival organizzato da Eataly insieme ai suoi partners non sarà solo un momento per scoprire nuovi vini, ma anche per degustarli e per accompagnarli con degli ottimi assaggi. Per i due giorni dell’evento sono in programma anche musica e dj set, che allieteranno la giornata dei visitatori, rendendo l’evento ancora più unico.

Per le degustazioni si possono scegliere due formule. Si può acquistare un carnet da 20 euro per accedere solo all’area degustazione (15 euro per gli studenti in possesso della carta studenti Eataly), oppure si può acquistare un carnet da 25 euro – che saranno convertiti in 14 gettoni – per accedere sia all’area degustazione che all’area food.

In quest’ultimo caso, con i gettoni si potranno acquistare vini al calice, ciascuno ad un costo di tre gettoni, ma anche pietanze di diverso tipo, con un costo che va da due a quattro gettoni a seconda della scelta. L’acquisto dei gettoni è consigliato a coloro che hanno intenzione di godere appieno dell’evento del vino più atteso dell’anno e non solo di degustare i vini, ma anche di assaggiare pietanze gustose.