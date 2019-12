Eco-Tombola, banditori saranno Blady e Roversi

Roma – Il mitico “48 morto che parla” della smorfia napoletana diventa il 48% degli italiani che non sprecano cibo, cosi’ come il “17 ‘a Disgrazzia” diventa il 17% della popolazione mondiale che consuma la maggior parte delle risorse naturali. E poi c’e’ il “53 ‘o viecchio”, che sono anche gli anni che ci separano dall’uscita de “Il ragazzo della via Gluck”, prima canzone ecologista in italiano.

E cosi’ di seguito, tutti gli altri numeri del piu’ tradizionale dei giochi natalizi che cambiano significato per un’edizione speciale della tombola show completamente dedicata alle tematiche della sostenibilita’ e ai cambiamenti climatici.

È la Tombola per l’ambiente, l’evento che Columbus Assicurazioni contribuisce a rendere gratuito per il pubblico e che si terra’ il prossimo 22 dicembre al Teatro Palladium nel quartiere Garbatella di Roma (piazza B. Romano 8), alle 17, che vedra’ come banditori d’eccezione i Velisti per Caso Syusy Blady e Patrizio Roversi, assieme al giornalista Antonio Cianciullo.

Il pubblico avra’ la possibilita’ di giocare durante la serata, in forma completamente gratuita, e vincere premi con terna, quaterna, cinquina, fino all’ambita tombola. I premi sono dedicati al viaggiare sostenibile, e la tombola permettera’ al vincitore di salire a bordo di Adriatica, la barca dei Velisti per Caso, per il progetto “Mare nostrum da proteggere”.

Ogni numero estratto si riferira’ naturalmente a un tema che riguarda l’ambiente. E per ogni numero sara’ lanciato un breve video esplicativo, interpretato da amici e complici: tra gli altri, Antonino Cannavacciuolo, Giobbe Covatta, Assunta Legnante, Benedetta Rossi, Alessandro Bergonzoni, Luca Mercalli, i Negrita, Rödja, Angela Finocchiaro, Mario Tozzi, Filippo Solibello che porteranno – oltre ai dati della crisi ambientale – esempi di eccellenza che indichino comportamenti virtuosi.

L’evento Tombola per l’ambiente e’ a scopo benefico, Columbus Assicurazioni ha finanziato la messa in scena dello spettacolo per consentire l’attivazione di una raccolta fondi da parte degli studenti dell’Universita’ degli studi Roma Tre. Il team, sotto la guida della prof.ssa Chiara Tonelli, partecipera’ infatti alle olimpiadi dell’architettura sostenibile che si terranno il prossimo anno a Dubai.

L’universita’ e’ in lizza per conquistare il primo premio con il prototipo Moon, la casa solare che rappresentera’ l’Italia in gara contro altre 19 universita’ provenienti da tutto il mondo. A dare il benvenuto, sara’ il Municipio VIII che ha dato il patrocinio all’evento, sul palco il presidente Amedeo Ciacchieri, per l’occasione notaio del gioco, insieme con il rappresentante italiano di Columbus Assicurazioni, Tony Pirozzi.

Lo spettacolo e’ prodotto da Per caso Srl con la collaborazione di Columbus Assicurazioni e di Silverback – Greening the Communication e il supporto dell’Universita’ Roma Tre e la Fondazione Teatro Palladium. L’evento e’ gratuito e ad accesso libero fino a esaurimento posti, si consiglia pero’ di iscriversi.