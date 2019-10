E’ stato presentato oggi alla Festa del Cinema di Roma “Motherless Brooklyn – I segreti di una citta’”, l’ultimo film di e con Edward Norton, adattamento dell’omonimo libro di Jonathan Lethem.

Siamo negli anni 50’, Lionel Essrog e’ un giovane investigatore privato affetto dalla sindrome di Tourette, che non ha mai conosciuto la sua famiglia, essendo vissuto fin da piccolo in un orfanotrofio. Deve tutto a Frank Minna (Bruce Willis), il suo mentore e capo, che nutre nei suoi confronti affetto e stima.

Un giorno Frank viene ucciso, e Lionel inizia a cercare il colpevole, addentrandosi nei meandri di una New York piena di segreti e verita’ nascoste.

Nella sua ricerca dei colpevoli dell’assassinio di Frank, Lionel utilizza le sue capacita’ mnemoniche e di osservazione per ricordare le parole e i dettagli dell’ultimo giorno in vita di Frank, per poi crearsi una rete di nomi e indirizzi che possono farlo giungere alla verita’.

E’ cosi che inizia il suo viaggio nella citta’ di New York, passando attraverso i nightclub di Harlem fino ai quartieri alti della citta’, per giungere poi alla soluzione del caso.

Durante la sua ricerca, incontra Laura (Gugu Mbatha-Raw) giovane attivista afro-americana che lotta per i diritti della sua gente, e che offrira’ a Lionel un aiuto inaspettato nella sua ricerca della verita’.

Tra gli altri attori presenti nella pellicola, Alec Baldwin nel ruolo di Moses Randolph, politico molto influente della citta’ che nasconde oscuri segreti, Willem Defoe, nella parte di Paul Randolh, fratello di Moses, col quale i rapporti sono da sempre conflittuali.

Nel film, un ruolo importante e’ affidato alla colonna sonora realizzata da Daniel Pemberton che accompagna tutto il film, ricreando un’atmosfera tipica degli anni’50. Thom Yorke dei Radiohead ha scritto per il film Daily Battles con Flea dei Red Hot Chili Peppers, mentre il musicista jazz Wynton Marsalis e’ stato coinvolto per trasformare la canzone in una ballata.

In riferimento alla colonna sonora, Edward Norton ha dichiarato questo pomeriggio in conferenza stampa: “E’ stato rischioso, ho messo insieme tutta la musica che amo. La cosa bella di lavorare persone come Thom, Wynton Marsalis e Daniel Pemberton e’ che si tratta di persone interessate a lavorare con gente diversa dalla loro cerchia, che hanno sposato l’idea di fondere stili differenti e differenti influenze.”

Alla sua seconda prova dietro la macchina da presa, dopo Tentazioni d’Amore (2000), Edward Norton offre una prova estremamente convincente, realizzando un noir che mescola thriller, humour, e jazz.

‘Motherless Brooklyn – I segreti di una citta’ uscira’ al cinema il 7 novembre distribuito da Warner Bros Italia.

Sylvia Fortini