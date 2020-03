Elena Bonelli canta l’Inno di Mameli

Elena Bonelli è stata la voce ufficiale dell’Inno di Mameli ai mondiali di calcio di Corea nel 2002.

La voce di Roma – così è nota la Bonelli nel mondo della musica – è attiva da anni nella celebrazione dell’italianità.

Il brano che in questi giorni – oggi in particolare – milioni di persone hanno cantato, è stato da lei promosso in oltre 100 Paesi del mondo grazie al Progetto Inno di Mameli, da lei stessa ideato e realizzato con la volontà dell’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica.

Sono passati 18 anni dai momenti sopra ricordati.

Le emozioni del mondiale di calciodi Corea e della Bonelli che intona l’inno con indosso un meraviglioso abito rosso sono entrate a far parte della storia del nostro Paese.