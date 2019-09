Torna in scena Elena Bonelli La voce di Roma con il grande successo “Magnani Ferri – Vite da Romanzo” racconto teatrale di due miti della romanità.

Dopo lo straordinario riscontro ottenuto nella passata stagione teatrale Elena Bonelli riporta in scena, a grande richiesta di pubblico e critica, al Teatro Ghione di Roma dal 24 al 27 Ottobre, le vite rocambolesche di Anna Magnani e Gabriella Ferri. Due icone di Roma, donne straordinarie e artiste immense, interpretate magistralmente dall’artista romana in prosa e musica, mettendo a confronto le loro storie ed i loro sentimenti, attraverso le loro canzoni, le loro dichiarazioni provocatorie, i loro conflitti.

È la storia dell’Italia che va dai primi del ‘900 fino agli anni ’80 raccontata ripercorrendo le vite delle due incredibili artiste, i loro successi ma anche e soprattutto le loro grandi sconfitte, gli amori, i tradimenti, la popolarità, ma soprattutto la solitudine ed i tanti colpi bassi che hanno caratterizzato la vita di entrambe.

Elena Bonelli, sul palco, è accompagnata dalla magica chitarra del M° Giandomenico Anellino e dal pianoforte di Stefano Reali, qui in veste anche di attore e regista della messa in scena del testo da lui scritto, che riesce a divertire e a commuovere al tempo stesso.

Straordinario l’apprezzamento del grande maestro Ennio Morricone che dopo aver assistito allo spettacolo sale sul palco e commuovendosi… ”in diretta” giudica “Eccezionale l’interpretazione di Elena Bonelli che, calandosi perfettamente nei ruoli delle due donne, ha veramente commosso e riportato il pubblico indietro in quegli anni d’oro”. Anche lo stesso Pier Francesco Pingitore, scopritore di Gabriella Ferri, si commuove e sostiene che rivede una perfetta Gabriella Ferri interpretata dall’artista Bonelli. Lo spettacolo sempre accolto dalle standing ovation del pubblico, e’ carico di intense emozioni, di musica ma soprattutto di una verosimile introspezione della vera anima delle due icone della romanità.

Elena Bonelli, attrice e cantante, Voce di Roma nel Mondo, dal 2002 ha rilanciato letteralmente e portato nei teatri più prestigiosi, in Italia e all’estero, la forza della canzone romana in un’elegante veste sinfonica con le migliori orchestre, riportandola all’attenzione di tutti dopo un lungo periodo di oblio. Mecenate della canzone romana, è ideatrice del progetto “Dallo stornello al rap” che lancia nuovi talenti e avvicina i giovani alla tradizione musicale capitolina, facendola entrare per la prima volta come materia di studio nelle università d’Italia e del mondo. Grazie a questo progetto la canzone romana sta rivivendo nuovi fasti.

Sono già aperte le prenotazioni al Teatro Ghione di Roma per assistere ad una serata davvero unica.

