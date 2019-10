Esclusivo Evento Sunell, per scoprire la migliore tecnologia di videosorveglianza, in Italia,con la migliore catena distributiva

Roma – Si tiene a Roma mercoledì 2 ottobre 2019 il Road Show formativo e informativo del marchio leader nella Sicurezza, che presenta ai rivenditori le nuove strategie commerciali e i prodotti all’avanguardia.

Riconoscimento facciale, analisi video intelligente, analisi termica, rilevamento temperatura corporea, rilevamento targhe, GDPR compliance: il marchio leader nel settore della videosorveglianza offre incontri informativi e formativi presso i 15 Distributori Partner dislocati nelle varie aree del Paese. Dopo la prima tappa a Genova, l’appuntamento è a Roma il 2 ottobre dalle 9 alle 18 presso l’Any tech Srl in via Statilio Ottato 76. La giornata sarà suddivisa in 4 sessioni uguali che avranno inizio alle 09.00/11.00/14.00/16.00 per dare a tutti la possibilità di partecipazione. Programma della giornata: vi sarà una breve introduzione della nuova realtà nazionale Sunell Italia, delle sue nuove strategie commerciali, della roadmap prodotti 2020 e l’anteprima delle novità che verranno presentate nel corso della fiera Sicurezza 2019 a Milano (13-15 Novembre). Seguirà un corso tecnico sulle nuove tecnologie di telecamere e videoregistratori con informazioni specifiche relative alle recenti novità in materia di privacy nella videosorveglianza e soprattutto inerenti l’utilizzo delle nuove tecnologie di analisi facciale e rilevamento targhe in ambito pubblico e privato.

Si parlerà nei dettagli di:

– nuova linea DVR e NVR Sunell

– telecamere a riconoscimento facciale e lettura targhe