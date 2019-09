Euroma2, Appuntamento con il Caffè Letterario: Venerdì 4 ottobre ore 18.00 l’Autore Andrea De Mauro presenta libro sui BIG DATA

Roma – Venerdì 4 ottobre alle ore 18.00, nell’ambito del secondo incontro del “Caffè letterario” promosso da Euroma2, l’Autore Andrea De Mauro, presenta il libro “Big Data Analytics” edito da Apogeo Editore. Modera l’incontro Giuseppe Papaianni, Smart City Offering Engineering presso Enel X. L’appuntamento è al piano terra di Euroma2 (Ingresso 2) ed è rivolto a tutti coloro che vogliano approfondire o semplicemente approcciare il mondo dei Big Data e comprenderne tutte le potenzialità.

Il libro illustra in modo chiaro ed efficace, anche per i non “addetti ai lavori”, il mondo dei Big Data, spiegando come costruire cluster per organizzare dati e come creare modelli di predizione.

Una guida per manager, professionisti e studenti, ma più in generale per chiunque voglia iniziare a lavorare con i Big Data, riconoscendone il valore in un mondo sempre più informatizzato.

Il Caffè Letterario di Euroma2 è la nuova iniziativa organizzata da Euroma2 con l’obiettivo di offrire ai propri Clienti ed a tutti coloro che avranno piacere di essere presenti, un momento dedicato ai temi culturali e di attualità in un ambiente piacevole ed in rilassatezza. Un appuntamento ideato per lasciare spazio alla voce diretta di scrittori e giornalisti, per far conoscere più da vicino al pubblico gli aneddoti, le curiosità e, in generale, offrire un’occasione di approfondimento di libri interessanti del panorama editoriale italiano.

Con questa iniziativa Euroma2, in linea con la sua filosofia, si pone come punto di riferimento non solo commerciale, ma anche come promotore e veicolo di importanti iniziative pedagogiche, di sensibilizzazione sociale, di promozione artistica, culturale e di integrazione con la collettività del territorio.

Biografia dell’Autore Andrea De Mauro:

Andrea De Mauro ha oltre dieci anni di esperienza come IT manager e Senior Data Scientist presso Procter & Gamble. Oggi è responsabile per l’Europa meridionale del team di Data Analytics e si occupa della formazione professionale di tutti gli analisti P&G in Europa. Professore a contratto di Marketing Analytics e Business Intelligence alle Università di Bari e Firenze, la sua ricerca accademica si focalizza sull’impatto dei Big Data nel settore enterprise. Per Apogeo-Feltrinelli è autore del libro Big Data Analytics (2019). I suoi articoli scientifici su riviste internazionali contano oltre 500 citazioni.