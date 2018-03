Eventi Roma. Teatro, mostre e spettacoli

Eventi a Roma oggi Domenica 18 Marzo 2018. Eventi Roma – Informazioni e notizie sulla vita culturale della città. Concerti, mostre, eventi, teatri, cinema: tutte le news ed eventi, cosa fare oggi a Roma.

Alain Danielou e il pianeta India

Cinema Farnese, piazza Campo de’ Fiori 56 ore 11, euro 5, tel. 066864395.

Riccardo Biadene è il regista del docufilm “Alain Daniélou Il labirinto di una vita”: presentato all’ultimo festival di Venezia, racconta la vita dell’indianista, scrittore e musicologo, che visse in India dal ‘36 al 58, studiando a fondo la musica indiana.

Percorsi Jazz con Gizzi e Gatto

Conservatorio S.Cecilia, via dei Greci 18 ore 18, gratuito, tel. 06 36096720.

Per il Festival “Percorsi Jazz” concerto dell’ensemble della pianista Cinzia Gizzi a seguire “Chansons” un inedito abbraccio musicale tra Italia e Francia con Roberto Gatto (batteria) Fabio Zeppetella (chitarra) Geraldine Laurent (sax) e Emmanuel Bex (organo)

Il Sol Levante di Hiroshige

Scuderie del Quirinale, via XXIV Maggio, 16 ore 10 – 20 , euro 12, tel. 06.81100256.

La mostra, con una selezione di circa 230 opere appartenenti a prestigiose collezioni che provengono da Italia, Giappone e Stati Uniti, permette di ammirare il tema della natura declinato dallo stile affascinante e raffinato di Utagawa Hiroshige. Fino al 29 luglio.

Beat Generation viaggio in Italia

Galleria Arte Moderna e Contemporanea viale Belle Arti 131, dalle 8.30, tel. 06-32298221.

Acquisite dalla Galleria nazionale, duecento fotografie in bianco e nero, accompagnate da un ricchissimo corredo di altro materiale documentario, raccontano i viaggi di Ginsberg, Corso e Ferlinghetti, protagonisti della Beat Generation. Aperta fino al 2 aprile.

Amleto, dramma dell’adolescenza

Teatro Cyrano, via Santa Maria Mediatrice 22 ore 18, da euro 10, tel. 324.6089525.

Simone Luciani è il regista di “Essere Amleto” adattamento del capolavoro shakespeariano: Amleto è un adolescente contemporaneo che, alla morte del padre, si chiude nella sua camera; quando lo spettro gli chiede vendetta, inizia la sua personale crociata.

Sulle orme di Ovidio

Spazio Diamante, via Prenestina 230b ore 18, tel. 06-27858101.

“Metamorfosi, il viaggio” nasce da una rielaborazione di alcune parti delle “Metamorfosi” di Ovidio ritradotte e adattate per narrare la storia di un viaggio compiuto alle soglie del 20esimo secolo da alcuni giovani in cerca di una trasformazione della loro vita. Regia di Raffaele Latagliata.

“Lolite”, il caso delle baby squillo

Teatro Belli, piazza di Sant’Apollonia 11 ore 17.30, euro 18/13, tel. 06-5894875.

Quello delle baby squillo è uno dei casi di cronaca che ha fatto più scalpore negli ultimi anni. Per la prima volta a teatro con “Lolite”, scritto e diretto da Francesco Sala. Con Giancarlo Fares, Chiara Scalise Gilberta Crispino, Davide D’Innocenzo, Benedetta Nicoletti.

Monet al Vittoriano

In mostra circa sessanta opere del padre dell’Impressionismo. Dai primissimi lavori, le celebri caricature della fine degli anni 50 dell’800, attraverso i paesaggi rurali e urbani di Londra, Parigi, Vétheuil, Pourville, ai ritratti dei figli, alle tele dedicate ai fiori `Complesso del Vittoriano Via Di San Pietro In Carcere Fino al 3 giugno

Traiano, costruire l’Impero

Il “racconto” della mostra si sviluppa attraverso statue, ritratti, decorazioni architettoniche, calchi della Colonna Traiana, monete d’oro e d’argento, modelli in scala e rielaborazioni tridimensionali, filmati: una sfida a immergersi nella grande Storia dell’Impero e nelle storie dei tanti che l’hanno resa possibile. `Mercati di Traiano, Via IV Novembre, 94. Fino al 16 settembre.

Cinecittà, fatti e personaggi

In una mostra evento la Storia e la cronaca del nostro Paese vengono raccontate attraverso le immagini dei grandi Archivi di Istituto Luce Cinecittà e Ansa. Dalla fondazione degli Studios nel ‘37 sotto il fascismo, alla nascita della Repubblica e del Neorealismo, fino ai capolavori e alle breaking news dei nostri giorni. `Cinecittà Studios, Via Tuscolana, 1055 Fino al 7 maggio.

Jacques Tati L’integrale

Per la prima volta in Italia, l’opera completa di un genio assoluto del cinema mondiale come Jacques Tati viene presentata presso la Casa del Cinema di Villa Borghese. La rassegna “Jacques Tati – L’integrale”, rappresenta l’occasione per ogni appassionato di cinema di ammirare l’intera filmografia di un maestro. `Casa del Cinema, Largo Marcello Mastroianni 1 Ultimo giorno dalle 16.30 gratuito.

Robin Hood il Musical

Torna rinnovato il musical che ha incantato grandi e piccini, ripercorrendo le gesta di uno degli eroi più amati di sempre: Robin Hood.Manuel Frattini torna a vestire i panni dell’impavido eroe che ruba ai ricchi per dare ai poveri, affiancato da Fatima Trotta nel ruolo di lady Marian. `Brancaccio Via Merulana 244 Ore 17.00.

Don Carlos al cinema

Stamattina alle 11 nelle multisale del Circuito UCI Cinemas arriva L’Opéra di Parigi con Don Carlos l’opera di Verdi, tratta dalla tragedia di Schiller. Regista Krzysztof Warlikowski, direttore Philippe Jordan, protagonisti Jonas Kaufmann, Sonya Yoncheva, Ludovic Tézier, Elina Garanca e Ildar Abdrazakov. `Info: www.ucicinemas.it.

Santa Cecilia per l’Umberto I

Da dieci anni un evento da non perdere. Oggi pomeriggio concerto della JuniOrchestra di Santa Cecilia a favore della Clinica Pediatrica dell’Umberto I. A suonare 432 tra bimbi e ragazzi, in programma brani sinfonici come l’Allegretto della Settima Sinfonia di Beethoven e il Valzer dei fiori di Cajkovskij. `Auditorium Parco della Musica via De Coubertin 30. Ore 18 . Biglietti da 7,50 euro.

A Testaccio la Fiera dei vini naturali

Vini naturali, biologici, sostenibili. Oltre un centinaio di etichette potranno essere degustati alla Città dell’Altra Economia. I Van (Vignaioli Artigiani Naturali) arriveranno da Lazio, Sardegna, Sicilia, Piemonte, Toscana, Umbria, Molise, Abruzzo e Calabria. Ad accompagnare i vini, prodotti tipici regionali. `Città dell’altra Economia, largo Dino Frisullo dalle 11 alle 20, ingresso 20 euro.

Impronte di luce a Villa Torlonia

Scoprire i segreti dell’arte fotografica, conoscerne le tecniche di stampa e giocare con le luci all’interno di una vera e propria camera oscura. È il programma del laboratorio Impronte di luce a Technotown, la ludoteca per bimbi e ragazzi. Si avrà, la possibilità di scoprire la rayografia, una tecnica al limite tra arte e scienza ideata dall’artista dadaista e surrealista Man Ray. `Technotown via Lazzaro Spallanzani 1 Orari: 11, 12 e 17. Biglietti da 7 euro.

Profumo di donna alla Cometa

Massimo Venturiello è il regista e l’interprete del testo tratto dal romanzo “Il buio e il miele” di Arpino. Un capitano in pensione, rimasto cieco a causa di un’esplosione accidentale, decide di recarsi a Napoli e si farà accompagnare in questo viaggio da un giovane soldato. La voce dei brani cantati è di Tosca. `Della Cometa Via del Teatro Marcello 4. Ore 17.

Parenti serpenti all’Eliseo

Lello Arena nella parte che fu di Paolo Panelli per il nuovo allestimento teatrale del teso di Carmine Amoroso resa celebre dalla pellicola diretta da Mario Monicelli. Un Natale in famiglia, pieno di ricordi e di regali da scambiarsi, il perbenismo e la gioia delle festività natalizie si fondono con l’ipocrisia dei parenti che prenderanno una decisione paradossale. `Eliseo Via Nazionale 183/E, 06/83510216-06/69317099 Ultimo giorno Ore 17.