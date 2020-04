Face to face on Facebook: Paola Lavini e Flaminio Boni, quattro chiacchiere in libertà

In questo periodo di enorme stallo, che ha portato un profondo sconforto in moltissimi lavoratori dello spettacolo (soprattutto dal vivo) e negli spettatori, Flaminio Boni ha pensato a un modo per tenere vicini artisti e pubblico.

Dal 25 aprile 2020 darà il via ad una serie di incontri in diretta Facebook con varie figure del mondo dello spettacolo dal titolo Face to Face on Facebook.

Il primo ciclo di dirette vedrà protagonista Paola Lavini, attrice e cantante poliedrica, impegnata con uguale passione, determinazione e successo nel teatro musicale, in cinema e in televisione.

Si parlerà di moltissimi temi: la figura dell’attore a tutto tondo e il pregiudizio da parte di cinema e televisione verso chi fa teatro e viceversa; verrà raccontato come si gira un film; si parlerà di cinema attraverso gli ultimi lavori di Paola e della vita dell’attore, attraverso racconti e aneddoti.

Non mancheranno considerazioni costruttive, dubbi e perplessità sulla situazione attuale e sulle possibili soluzioni adottabili.

Face to Face on Facebook avrà poi un seguito con interventi di altri artisti mano a mano chiamati a partecipare.

Tutte le dirette saranno visibili sul mio profilo personale e sulla mia pagina Facebook https://www.facebook.com/unpostoinprimafila/

La diretta con Paola Lavini sarà inoltre visibile sulla sua pagina Facebook https://www.facebook.com/paolalaviniofficial/

Il calendario degli appuntamenti

Sabato 25 aprile ore 18.00

Lunedì 27 aprile ore 18.00

Mercoledì 29 aprile ore 18.00

Venerdì 1 maggio ore 18.00