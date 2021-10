Festa del Cinema di Roma 2021 – Eternals: la recensione

Il Marvel Cinematic Universe ha esplorato in lungo e in largo l’universo che lo popola da quando è nato. Eternals ci fa fare qualche passo indietro…chi erano i guardiani dell’umanità all’origine del mondo?

Un gruppo di creature dotate di capacità incredibili, una famiglia di persone che hanno condiviso insieme la più lunga delle vite; cosa succede quando esseri come questi si trovano in crisi e senza opzioni di fronte al ritorno di un vecchio nemico?

Riassumerò così, brevemente e senza nessunissimo rischio di spoiler di alcun tipo, l’incipit del film. Perché Eternals, di Chloe Zhao, è un’esperienza da vivere puri.

Conoscevo gli Eterni del mondo Marvel Comics solo superficialmente ma ero comunque consapevole della difficoltà di raccontare delle figure che hanno più a che fare con una cosmogonia che non con il combattere il crimine. I concetti in gioco sono filosofici, elevati, quando da un uomo con dei poteri si passa a parlare di divinità capaci di vivere milioni di anni.

Parliamo di entità create da delle divinità creatrici di galassie, poste a guardia dei singoli mondi ognuno parte di un disegno infinitamente più grande di quanto non siamo mai stati abituati a pensare fino ad oggi.

Si potrà dunque pensare: come si inseriscono dei personaggi di questo tipo coerentemente nel mondo strutturato con coerenza e maniacale attenzione dai Marvel Studios negli ultimi 13 anni?

La risposta è semplice: con un film come questo.

Chloe Zhao, fresca di Oscar, si muove con maestria anche nel campo del cinema supereroistico portando in dono ad un genere considerato meno elevato tutta la sua splendida visione del cinema.

Elegante, pulito, leggero e al tempo stesso maestoso e sconfinato nei suoi scenari e nella sua fotografia. Eternals è un film di supereroi che potrebbe essere un poema epico. Un racconto di eroi di un’epoca antica, quando i temi in gioco erano sempre i più elevati. Esempi e lezioni per la cultura del mondo.

Proprio come i protagonisti, gli Eterni, una famiglia disfunzionale con cui sarà incredibilmente facile entrare in sintonia. Una varietà di colori e sfaccettature, di poteri e di caratteri, di interazioni e relazioni che però sarà quasi spontaneo accogliere per lo spettatore senza trovarsi mai ad avere il benché minimo dubbio su cosa stia succedendo.

Semplice dunque, ma profondo. Eternals stupisce anche per la sua sceneggiatura, in grado di regalare colpi di scena e capovolgimenti di fronte. Di coinvolgere tanto da stringere i pugni, ma anche di far riflettere ponendosi i dubbi che gli stessi eroi si stanno ponendo sul grande schermo. Perché il confine tra giusto e sbagliato è labile tanto quanto quello tra eroe e minaccia.

Un melting pot etnico e di culture che apre una finestra su una quantità infinita di soggettività senza mai stonare. Anche grazie alle ottime interpretazioni del cast, difficile trovare un nome che spicchi sugli altri perché tutti coralmente risultano perfetti.

Non si era mai visto un film di supereroi come questo ed è un piacere vedere come i Marvel Studios riescano a diversificare la propria offerta dopo tutti questi anni in maniera convincente e riuscita.

Eternals è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma chiudendo la 16° edizione dell’evento romano.

L’uscita nelle sale italiane è fissata per il 3 novembre.

Luca Silvestri