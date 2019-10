Festa del cinema di Roma 14 – The Farewell

Dolce e divertente, dopo aver sorpreso il Sundance film festival la commedia di Lulu Wang sbarca alla Festa del cimema di Roma!

Billi è una giovane cinese trapiantata a New York da quando aveva sei anni. Nonostante la lontananza è sempre rimasta molto legata alla nonna Nai Nai ma presto scopre dalla sua famiglia che alla nonna è stato diagnosticato un tumore ai polmoni…anche se Nai Nai non lo sa!

La famiglia infatti ha deciso di non dire alla nonna della malattia che l’ha colpita, ma con un espediente si riunisce intorno a lei per darle un ultimo saluto.

Una commedia con al centro la diagnosi di un tumore non è certo cosa facile ma Lulu Wang si muove bene e alterna emotività ed ironia con equilibrio, raccontandoci, con una regia semplice e delicata che ricorda lo stile del maestro giapponese Ozu, la storia intima di una famiglia e dei suoi componenti. Una storia di figli, fratelli, nipoti e della donna che con tenerezza ed energia continua ad insegnare a tutti come vivere.

Non mancano temi sociali e culturali che vedono confrontarsi, attraverso gli occhi di Billi, il mondo americano in cui è cresciuta e il mondo cinese in cui è nata ma che non conosce così bene; mentre i due figli di Nai Nai riflettono su come le loro carriere li abbiano allontanati dal loro paese e quindi dalla loro famiglia.

The Farewell è un film delicato, confortevole come l’abbraccio delle persone care di cui ci racconta, ma anche spiccatamente ironico in maniera pungente e mai volgare, provocando sempre, fino alla fine, un sorriso dolce sul volto degli spettatori.

Tra tavole imbandite cariche di prelibatezze, divertenti omaggi funebri e spassosi ricevimenti nuziali la pellicola di Lulu Wang dipinge la famiglia in ogni suo aspetto, prediligendo il punto di vista delle donne della famiglia da Nai Nai fino a Billi.

Voto: 8,5

Luca Silvestri