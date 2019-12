Festam: torna il festival dell’ambiente del Municipio V

Dal 14 al 22 dicembre torna FESTAM, il festival dell’Ambiente del Municipio Roma V.

Il festival, ideato, organizzato e finanziato dal Municipio Roma V, è giunto alla sua terza edizione e quella di quest’anno sarà l’iniziativa più grande di sempre.

Per più di una settimana si susseguiranno eventi culturali sulla sostenibilità ambientale e l’ecologia profonda, gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza.

Il prologo del Festival si svolgerà venerdì 13 dicembre ore 10 a piazza Teofrasto, insieme all’associazione “Borgo dei Ragazzi Don Bosco” con un’iniziativa di verde partecipato: riqualificheremo con i ragazzi le aiuole presenti.

Dal 14 al 17 dicembre sarà possibile vedere gratuitamente una serie di film, con una pellicola anche per i più piccoli, al Nuovo Cinema Aquila, selezionati dal direttore artistico del Green Movie Film Fest Marino Midena. Inoltre verrà presentato in anteprima assoluta il documentario realizzato ad hoc per FESTAM sulle trasformazioni culturali e ambientali in corso nel Municipio Roma V di Gaze in Wonder. Le pellicole avranno come filo conduttore l’ambiente e l’ecosistema, di seguito il programma:

Sabato 14 dicembre

* ore 16.00 Ailo un’avventura tra i ghiacci (film per bambini e famiglie)

* ore 18.00 Antropocene, l’epoca umana

* ore 21.00 Vivere, che rischio

Domenica 15 Dicembre

* ore 16.00 Ailo un’avventura tra i ghiacci

* ore 18.00 In questo mondo

* ore 21.00 Hambuchers

Lunedì 16 Dicembre

* ore 19.00 Incontro Gandhi

* ore 21.00 Legno Vivo- Xylella – Oltre il batterio�

Martedì 17 Dicembre

* ore 18.30 Presentazione del documentario sulla cultura e l’ambiente del Municipio Roma V

* ore 20.00 Biciclette di città

* ore 21.00 Ci vuole un fiore

Sempre per quanto riguarda le iniziative cinematografiche, saranno realizzati e proiettati dei cortometraggi e saranno esposti dei pannelli fotografici realizzati da documentaristi professionisti in tutto il mondo: il tema sarà l’ambiente naturale, le opere sono a cura dell’Associazione “Arte e città a colori”.

Durante il Festival sarà presentato da Elena Mannocchi e l’Associazione “Va a fa ‘n bene” il progetto di raccolta dei cellulari usati del Jean Goodall Institute Italia: si narreranno i danni ambientali e sociali creati dalla produzione degli smartphone e come porvi rimedio: per questo installeremo nelle sedi municipali dei contenitori ad hoc per la raccolta dei telefoni usati e il loro corretto riuso e riciclo.

Sempre al Nuovo Cinema Aquila sono in programma altri due eventi: il 14 dicembre alle ore 18 ci sarà la presentazione del progetto “Apiari Pubblici” sviluppato dalla Commissione Cultura e l’Assessorato all’ambiente municipali, con l’Associazione Api Romane e l’A.P.S. Cambalache, che stanno svolgendo un corso di apicoltura finanziato dal Municipio che porterà alla costruzione delle arnie che verranno installate al Parco G. De Chirico all’interno del progetto “Il Sogno Trasformato”; domenica 15 alle ore 16 e alle 18 ci sarà la presentazione di “Danza in fascia” a cura di Annabella Fedele, una tecnica che aiuta le mamme a sentire un maggior legame con il proprio corpo e con il proprio bambino. Un ballo che prevede una serie codificata di passi per le neo mamme e i loro figli, attraverso i quali si dà continuità al legame instauratosi durante la gestazione. Si tratta di un’iniziativa che abbraccia un concetto di ecologia profonda, per far sì che l’essere umano sia in armonia con se stesso e nell’ecosistema sin dai suoi primi mesi di vita.

Non mancheranno i convegni organizzati per sensibilizzare e aumentare la consapevolezza sulle tematiche ambientali: lunedì 16 alle ore 17, presso l’ex Sala Consiliare di Via dell’Acqua Bullicante 2, Maurizio Pallante, Fondatore del Movimento della Derescita Felice e l’ambientalista italiano Massimo De Maio saranno ospiti dell’incontro sull’uso consapevole delle risorse e la decrescita felice; mercoledì 18 alle 18 alla Casa della Cultura di Via Casilina 665, si terrà il Forum Ambiente del Municipio Roma V, istituito con Delibera di Consiglio Municipale. Sul tema “Sistema ecologico del Municipio V” in cui sono invitate tutte le associazioni ambientaliste nazionali e locali, oltre che i cittadini e con cui si rifletterà sia sulla situazione attuale e si costruiranno insieme le prospettive future per il territorio, per lavorare in sinergia a salvaguardia dell’ambiente; giovedì 19, alle 17, presso la Chiesa del SS. Sacramento a Largo Agosta, Don Maurizio Mirilli presenterà la Prof.ssa di Ingegneria delle materie prime dell’Università Sapienza di Roma, Silvia Serranti, che parlerà di economia circolare, divulgando i dati scientifici sulle risorse naturali del pianeta, del paese e della città e su cosa è necessario fare da subito per ottimizzarne l’uso e tutelare l’ambiente.

Grande attenzione anche agli alberi, linfa vitale dell’ecosistema: giovedì 19 si esibiranno alle ore 21 al Teatro Quarticciolo artisti volontari all’interno dell’iniziativa “Alberi in periferia” che, come lo scorso 24 ottobre, raccoglieranno fondi per acquistare alberi che verranno piantati sul territorio del Municipio. Il 21 dicembre a Tor Sapienza, con la neonata Associazione goliardica “La loggia degli offuscati”, si pianteranno alberi donati dall’associazione alla città.

Due eventi si svolgeranno al Teatro Quarticciolo il 21 dicembre: alle 17, all’interno del convegno sull’ecologia profonda con l’associazione DEAFAL e il Gruppo PURO, ci sarà la presentazione del progetto municipale ispirato ai principi della permacultura “Il Sogno Trasformato”, primo progetto di tale tipologia in Europa finanziato interamente con fondi pubblici; alle 19 ci sarà il concerto del giovane musicista Francesco Vinciotti, da sempre sensibile alle tematiche ambientali.

Spazio anche alle presentazioni dei libri con gli autori che il Municipio ha voluto realizzare presso le librerie indipendenti: si inizia il 16 dicembre ore 19 con il libro scritto da Maurizio Pallante “Solo una decrescita felice (selettiva e governata) può salvarci” alla libreria La Rocca; il 17 dicembre ore 19 alla libreria Todomodo si parlerà del “Manuale di permacultura integrale” di Saviana Parodi e il 19 dicembre ore 19, alla libreria Rinascita 2.0 ci sarà la presentazione del libro di Aldo Martina “Cervi e uomini”.

Il Municipio ha organizzato iniziative anche nelle scuole: sabato 14 dicembre nell’arco della mattinata presso la sede succursale del Liceo Scientifico Francesco d’Assisi sarà realizzato il murales dal titolo “Natura e Sport”, opera “partecipata” degli alunni con lo street artist Luis Cutrone.

L’opera verrà dipinta sul muro della nuova recinzione del cortile e sarà realizzata con vernici foto-catalitiche (antismog) di grande impatto ambientale. La nuova recinzione verrà inoltre completata con una quinta visiva affidata a panelli fotografici in forex, dove come sfondo sono visibili i beni artistici, storici e paesaggistici del nostro territorio.

Nella parte inferiore di ogni pannello verrà inserita una frase tratta dal Cantico delle Creature di S.Francesco d’Assisi e frasi tratte dai testi di Pier Paolo Pasolini. Il 17 dicembre alle 17 presso l’ex Sala Consiliare di via dell’Acqua Bullicante 2, l’imprenditore Massimo Bernardoni spiegherà da un punto di vista scientifico come funzionano le vernici fotocatalitiche e come possono essere impiegate.

Il tutto si concluderà nelle giornate del 21 e del 22 dicembre con la festa organizzata in collaborazione con la Cooperativa Termini per la commemorazione del centenario dalla fondazione dei Villini del Pigneto: sabato 21 una parte del quadrante verrà pedonalizzata e ci saranno diversi espositori tra artigiani e produttori locali, oltre che uno stand informativo di AMA e una lezione gratuita su come curare le piante, con gli esperti della Casa Del Giardinaggio del Comune di Roma. Gli spazi della Cooperativa saranno eccezionalmente aperti al pubblico e sarà possibile conoscere i progetti ecosostenibili per la riqualificazione delle aree di proprietà comune della Cooperativa.

L’Assessore all’Ambiente Dario Pulcini dichiara: “FESTAM è una sfida per cambiare la nostra comunità partendo dall’interno: è un’opportunità di dialogo, di presa di coscienza e di conoscenza, per attivarsi in prima persona per tutelare l’ambiente. Solo con la consapevolezza che la vita è una rete di relazioni imprescindibili e che il bene o il male dell’altro (sia esso pianta, animale o essere umano) è anche il nostro, possiamo agire insieme a salvaguardia della vita in ogni sua forma e così poter vivere felici, garantendo alle attuali e future generazioni un pianeta vivibile”.

Commenta così il Presidente della Commissione Cultura del Municipio V Alessandro Stirpe: “Il nostro municipio ha dimostrato di essere un territorio molto attivo e sensibile all’importanza della questione salvaguardia ambientale perciò il nostro obiettivo è stato quello di concepire FESTAM come uno strumento a disposizione della comunità. Da tre anni infatti questo appuntamento culturale è usato per presentare e condividere buone pratiche e acquisirne di altre, incontrandosi e discutendo in clima positivo. Costruire cultura ambientale è un percorso molto concreto e creativo per noi”.

La Vice Presidente della Commissione Cultura del Municipio V Monia Medaglia dichiara:

“A legare le esposizioni, mostre, convegni, spettacoli e laboratori di FESTAM c’è un filo rosso, un principio che per noi è essenziale: le politiche ambientali e le politiche culturali devono integrarsi in un indirizzo strategico unitario. Non c’è altra speranza per risolvere le sfide che questa fase storica presenta. Incombono grandi cambiamenti che bisogna saper gestire attraverso nuovi modelli eco-culturali, nuove intelligenze tecnologiche. FESTAM è un incubatore che raccoglie tutto questo e accelera il processo di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza”.