A Foligno torna “La Francescana” V edizione della ciclostorica d’epoca in Umbria

Il 22 settembre torna la Francescana, tutti in sella a biciclette d’epoca o comunque costruite prima del 1987, abbigliati come ciclisti di altri tempi. Sulle strade meno battute di uno degli angoli più famosi dell’Umbria dal 20 al 22 settembre a Foligno a un’ora da Panicale, torna il consueto appuntamento la Francescana ciclostorica dell’Umbria, valida anche come tredicesima tappa del Giro d’Italia d’Epoca.

Si tratta di uno degli eventi più interessanti e originali per gli amanti del pedale, organizzato da La Francescana Ciclostorica ( Foligno, viale XVI Giugno 36, 335/5263999; www.lafrancesca.it). Si parte il 22 settembre alle 8,30 da Foligno; l’arrivo è nella stessa città ed è previsto nel primo pomeriggio. Il percorso più lungo è di 75 km ma c’è anche una versione più breve chiamata “La Ghiotta”, di 35 km.

Il circuito attraversa Trevi , Campello sul Clitunno, Montefalco, Bevagna, Cannara Spello e Foligno passando nei dintorni di Assisi e Spoleto su strade asfaltate a basso traffico o sterrate. Numerose, poi le iniziative che arricchiscono il programma, tutte in Piazza della Repubblica a Foligno, come il Villaggio Espositivo, con il mercatino di abbigliamento vintage e dei pezzi di ricambio, il Bianchi Day Passione Celeste, con l’esposizione di modelli della mitica fabbrica di biciclette fondata nel 1885, e le presentazioni libri a tema.



La Francescana, Ciclostorica dell’Umbria nelle terre di San Francesco di Assisi, miglior ciclostorica del Giro d’Italia d’Epoca 2018, X e ultima tappa del Giro d’Italia d’Epoca.

Evento amico – e convenzionato – con il Ciclo Club Eroica

Iscrizioni www.lafrancescana.it/ iscrizioni2019

#LaFrancescana, Ciclostorica dell’ #Umbria, ti aspetta a Foligno e in Valle Umbra il 20, 21 e 22 settembre 2019

• 20.21 September 2019 – Events

• 22 September 2019 – the bike ride