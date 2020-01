Forever Young al Room 26 venerdi’ 10 Gennaio

Ogni venerdì è un po’ come tornare indietro nel tempo. Per chi sogna di svegliarsi ancora negli anni’90, la navicella spazio-temporale Forever Young scalda i motori e decolla tutti i venerdì al Room 26, dove l’intero quartiere sembra andare a ritmo degli anni’90, una decade che detta tempi, moda e musica del momento. E allora venerdì 10 gennaio, torna puntuale come ogni settimana, il party Forever Young, diretto artisticamente dal guru della notte Gianluca Neon, organizzatore e faro guida della nightlife made in Italy. che si appresta ad affrontare un altro anno nel segno dell’entertainment d’autore, pronto ad accogliere nella capitale i migliori ospiti delle console internazionali. Intanto venerdì 10 gennaio all’Eur salgono in cattedra Double Fab e Marco Gioia, protagonisti della console in Main Room, mentre in Plus Room gli appassionati di ritmi latini incontreranno il sound di Chicco Allotta e Riccardo Soares.

La festa per il nuovo anno di musica appena iniziato, proseguirà sabato 11 gennaio con le selezioni di Paolo Pompei e Luis Bertman, protagonisti del party House Your Mind, ode all’house music che si consuma ogni sabato sera nei locali del Room 26. Insieme a Pompei e Bertman non mancherà il sound dei djs Max Marino e Matteo Passerini, alternati dalle voci di Lele Sarallo e Lory Voice.

Venerdì 10 gennaio 2020, dalle ore 23.30

ROOM 26 – Piazza Guglielmo Marconi, 31 – Roma (EUR)

VENERDI’ 10 GENNAIO 2020 ● FOREVER YOUNG – 90’s PARTY

Resident Main Room Double Fab e Marco Gioia – Resident Plus Room Chicco Allotta e Riccardo Soares

SABATO 11 GENNAIO 2020 ● HOUSE YOUR MIND

Resident Main Room Paolo Pompei, Luis Bertman – Resident Plus Room Max Marino e Matteo Passerini

Voice by Lele Sarallo e Lory Voice

Art Director NEON

