Franceschini: bisogna aiutare cinema creando eventi

Roma – “I dati negativi del cinema sono un tema complicato, a cui pero’ non bisogna assistere inermi. È necessario mettere in campo iniziative, costruire eventi che facciano riscoprire l’esperienza della sala. Il cinema a due euro il mercoledi’ aveva portato fino a un milione di spettatori perche’ era un fatto significativo. Poi e’ stato interrotto, ma penso che vada ripreso o inventato qualcosa di analogo che non si riduca allo sconto, ma alla costruzione di un evento”. Cosi’ Dario Franceschini, deputato Pd ed ex ministro dei Beni culturali, a proposito dei dati negativi sul cinema divulgati oggi dalla Siae. Intervenuto alla presentazione dell’Osservatorio annuale della Societa’ degli autori ed editori nella sede di Civita, a Roma, Franceschini ha aggiunto che “naturalmente a questo serve un sostegno. Penso che la politica non debba distrarsi, perche’ questi luoghi di incontro vanno aiutati per il loro valore sociale e culturale”.