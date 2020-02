Frascati – Bcc main sponsor del carnevale 2020 per sostenere iniziative del territorio –

La Bcc dei Castelli Romani e del Tuscolo sarà main sponsor dell’edizione 2020 del Carnevale di Frascati che sarà inaugurata il prossimo 16 febbraio. La scelta dell’Istituto, spiegano in una nota il presidente di Bcc, Domenico Caporicci, e il direttore Generale, Francesco Manganaro, “conferma la volontà di essere presenti e vicini al territorio sostenendo tutte quelle iniziative che possono contribuire a valorizzare le comunità locali. La Bcc è presente da oltre 100 anni ai Castelli Romani ed ha sempre supportato progetti e iniziative a favore delle famiglie e delle piccole imprese. In quest’ottica, appena un anno fa, abbiamo aperto la nuova filiale di Frascati in Via Gregorio XIII, 1”.

“L’edizione 2020 del Carnevale di Frascati sarà una grande occasione di visibilità per tutto il territorio dei Castelli Romani. L’evento contribuisce alla valorizzazione del patrimonio culturale e storico di Frascati e delle aree limitrofe e, come già avvenuto per le precedenti edizioni, attirerà un gran numero di partecipanti e turisti portando quindi un importante indotto a tutti i Castelli Romani. Ci auguriamo una partecipazione record e siamo orgogliosi di poter mettere il nostro nome fra i sostenitori di questa iniziativa dall’alto valore storico-culturale”, concludono i dirigenti della Bcc.

Lo comunica in una nota l’Ufficio Stampa di Banca Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo. (Nella foto, il presidente di Bcc, Domenico Caporicci, e il direttore Generale, Francesco Manganaro)