Domenica 7 luglio Spaghetti Unplugged sarà a Roma e a Milano con il “Frutta Fresca Fest”, due eventi in contemporanea con il meglio dei cantautori emergenti del momento e ospiti a sorpresa.

Dopo una prima edizione con Gazzelle come special guest, sui palchi del Parco Schuster e del Circolo Magnolia sono previste le esibizioni di due artisti di livello che saranno svelati a ridosso della data. Ad affiancarli ci sono le nuove promesse della scena indie italiana.

A Spaghetti Unplugged oltre alle band annunciate, possono suonare tutti, basta mettersi in lista nel ed esibirsi liberamente con due canzoni, di cui almeno una deve essere originale.

Oltre alla consueta spaghettata di mezzanotte, domenica 7 luglio saranno offerti gelati estivi e tanta frutta fresca. Entrambi gli eventi sono a ingresso gratuito.

ROMA- Al Parco Schuster con I Segreti, Geller, N.A.I.P. , Boreale, La Stazione + Ospite Speciale

Domenica 7 luglio Spaghetti Unplugged presenta il suo consueto appuntamento estivo in formato allargato, in cui si esibiranno alcune delle migliori band emergenti del momento e un ospite speciale.

Dopo gli eventi estivi al Monk, Villa Ada Roma Incontra il Mondo ed Ex Dogana, l’anno scorso è stato lanciato per la prima volta il “Frutta Fresca Fest” con ospite la stella indie Gazzelle che ha realizzato un’emozionante performance in acustico.

L’edizione di quest’anno si svolge nel quartiere Otiense al Parco Schuster.

Oltre a un ospite speciale ancora da annunciare e le band che s’iscriveranno il giorno stesso dell’evento, i nomi annunciati sono i Segreti, Geller, N.A.I.P., Boreale e La Stazione.

I Segreti sono una band indie pop di Parma e il loro album “Qualunque Cosa Sia” vanta centinaia di migliaia di streaming.

I Geller sono un duo che si è formato nel quartiere Centocelle. Dopo aver lanciato i singoli “Ci pensi Mai” e “Pausa”, hanno pubblicato il loro album d’esordio “Male Male” in cui synth pop e cantautorato si mischiano con efficacia.

N.A.I.P. è invece l’acronimo di “nessun artista in particolare”, un one man band che sul palco sfoggia canzoni realizzate con synth, loop station, chitarra e voce e beat elettronici.

Prevista anche l’esibizione di Boreale, il nuovo progetto di Alessandro Morini, ex-frontman della band rock “Mary In June”. Recentemente ha pubblicato il suo primo singolo “Maggio Novantasei”,

Solo per l’evento romano, ai primi 500 partecipanti sarà offerto da Algida un gustoso ghiacciolo alla frutta.

MILANO – Al Circolo Magnolia con Fosco 17, Nostromo, e Tananai + Ospite Speciale

Spaghetti Unplugged torna al Circolo Magnolia a seguito dell’esperienza positiva dell’ultima edizione Mi Ami, in cui ha curato la programmazione di uno dei palchi del festival durante il giorno di domenica. Per l’occasione si sono esibiti band emergenti e artisti come Anastasio, Marco Rissa e Leo Pari dei TheGiornalisti.

Domenica 7 luglio con il “Frutta Fresca Fest” gli organizzatori coronano un percorso inaugurato quest’inverno che ha reso il format una delle novità più interessanti e vibranti della musica live a Milano del 2019. Per l’occasione, Spaghetti Unplugged collabora con i promoter di Linoleum, appuntamento di punta del venerdì sera a Milano per gli amanti della nuova musica pop e indipendente italiana.

Oltre a una “special guest” ancora da annunciare, sono previste le esibizioni di Fosco17, Tananai Nostromo.

Fosco17 è lo pseudonimo del giovane bolognese Luca Iacoboni, il quale, dopo le esperienze in diverse band e come tecnico del suono, ha lanciato il suo progetto da solista. Fosco 17 è stato selezionato tra i finalisti dell’ultima edizione di Sanremo Giovani con il singolo “Dicembre”.

Tananai è invece il progetto elettronico di Alberto Cotta, giovane talento originario di Cologno Monzese. I suoi singoli “Ichnusa” e “Bear Grills”, usciti per Sugar Music, sono già entrati in diverse playlist di Spotify, ottenendo ottimi feedback dal pubblico.

Altro artista annunciato è Nostromo nome d’arte di Nicolò Santarelli. E’ un giovane cantautore marchigiano classe ’94. Il suo primo singolo “Giradischi” uscito per Trident Music / Sony, è una ballata melanconica in cui elementi della tradizione cantautoriale si mischiano con il pop più moderno per una sintesi molto interessante.

Spaghetti Unplugged

Nato come un piccolo open mic, con il Folk Studio degli anni ’70 e il Locale di Vicolo del Fico dei ’90 come modelli di riferimento, questo “saloon” della canzone è diventato ormai un’istituzione e ha saputo offrire agli artisti emergenti della nuova onda indie-pop di Roma e di Milano la possibilità far conoscere la propria musica al pubblico e agli addetti ai lavori.

In questi festosi happening s’incontrano fisicamente (non virtualmente!) nello stesso club e sullo stesso palco artisti alle prime armi insieme a “star” della vecchia e nuova canzone italiana.

Thegiornalisti, Gazzelle, Tiromancino, Noemi, Motta, Gianluca Grignani, Galeffi, Paola Turci, l’Orchestraccia, Galeffi, Giancane, Viito, Speranza, Lodo Guenzi sono solo alcuni dei nomi cresciuti o transitati come ospiti per il format domenicale, per la gioia del pubblico e dei fan.

Spaghetti Unplugged è una grande occasione di networking per tutti coloro che scrivono o amano le canzoni, un punto di ritrovo settimanale sempre pieno di nuovi artisti desiderosi di farsi ascoltare, nonché di appassionati o operatori del settore pronti a scoprire nuove proposte, che magari dopo pochi mesi riempiono i club o i palazzetti di tutta Italia.

FRUTTA FRESCA FEST

SPAGHETTI UNPLUGGED ALLA CONQUISTA DI ROMA E MILANO CON DUE EVENTI IN CONTEMPORANEA

I Segreti + Fosco 17 + Geller + Tananai + Nostromo + N.A.I.P. + Ospiti Speciali TBA

Domenica 7 luglio 2019

ROMA: Parco Schuster: Via Ostiense 183, Roma

MILANO: Circolo Magnolia, Via Circonvallazione Idroscalo 41, Segrate (MI)

Ingresso Gratuito

INFORMAZIONI:

Apertura Porte: 19:00

https://www.facebook.com/spaghettiunplugged/

Instagram: @spaghettiunplugged

https://www.facebook.com/pg/ParcoSchusterRoma/